Gianni Morandi è pronto a tornare in tv con la terza puntata di ‘Evviva‘. Il programma, che racconta i 70 anni di storia della televisione, non ha un legame con l’omonimo titolo di un brano scritto per lui da Jovanotti. Scopriamo insieme quando andrà in onda ‘Evviva’ e chi saranno gli ospiti.

Gianni Morandi conduce la terza puntata di ‘Evviva’: gli ospiti

La televisione italiana è nata il 3 gennaio del 1954 e chi meglio di Gianni Morandi poteva raccontare come è evoluta in questi anni. Lui, l’eterno ragazzo, è al timone di ‘Evviva‘ che può essere considerato una sorta di viaggio tra generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia del piccolo schermo. La terza puntata di ‘Evviva‘ andrà in onda sabato 13 luglio 2024 in prima serata alle 20.35 su Rai1. A chiacchierare e cantare con Gianni Morandi ci saranno Mogol, gli amici Nek e Renga, e Giorgia Cardinaletti.

La prima puntata è stata dedicata al tema del “sabato sera”, quelli di “Studio Uno” o di “Canzonissima”, di Mina e Raffaella Carrà. Il viaggio è partito da Roma, con il Colosseo e le altre bellezze della Capitale. La seconda puntata invece si è concentrata sulle coppie famose della tv: da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello a Bice Valori e Paolo Panelli, passando Cochi e Renato. Il tutto accompagnato dalle immagini e video forniti dalle Teche Rai. Anche la terza puntata sarà dedicata ad un tema del mondo dello spettacolo.

Morandi a Sanremo 2025?

Durante un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Gianni Morandi ha parlato di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo. Il cantante ha raccontato di essere molto amico di Carlo Conti e di avergli mandato un messaggio una volta saputo che sarebbe stato lui a condurre la kermesse il prossimo anno. Conti gli avrebbe chiesto di andare lì una sera. “Chi lo sa, magari vado non solo per cantare. Vado e dico ‘ciao’. Non vorrei essere quello sta sempre lì, fare il prezzemolino“.