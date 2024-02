Everywhere I go – Coincidenze d’Amore è la nuova soap turca disponibile su Mediaset Infinity a partire da venerdì 1° marzo. Ogni giorno – dal lunedì al venerdì – sulla piattaforma sarà reso disponibile un nuovo episodio della nuova serie turca. Cosa accadrà nelle prime puntate della romantic comedy a tinte thriller, in onda nella settimana dal 1° all’8 marzo? Scopriamolo insieme.

Everywhere I go, Coincidenze d’Amore, trame all’8 marzo

I primi episodi della nuova serie turca saranno incentrati sui due protagonisti, Demir e Selin. Fin dai primi minuti scopriremo che si tratta di due persone estremamente testarde, convinte di avere ogni diritto sulla stessa casa.

Selin è una giovane architetto di talento e – dopo aver trovato lavoro in uno studio di architettura – è riuscita ad acquistare la casa dei suoi sogni, diventando così indipendente. Peccato però che quella sia la stessa abitazione nella quale è cresciuto Demir. Anche lui architetto in carriera, ha trascorso molto tempo all’estero per lavoro. Dopo aver deciso di rientrare a Istanbul dal Giappone si appresta a realizzare due suoi sogni.

Demir e Selin, due persone estremamente testarde che affermano di avere diritto a una casa e che ora sono costrette a vivere insieme. Come se non bastasse, uno di loro arriva sul posto di lavoro dell’altro come supervisore, e le cose ora sfuggono davvero al controllo.

Spoiler primi episodi Everywhere I go, Coincidenze d’Amore

Demir acquista la casa in cui è cresciuto, ma quello che non sa è che – per un errore del catasto – metà della casa è nelle mani di Selin. Entrambi si ritrovano così proprietari legalmente del 50% della stessa casa, e nessuno dei due sembra intenzionato a cedere e lasciarla all’altro.

Le cose si complicano ulteriormente quando Demir riesce a realizzare anche il suo secondo sogno, ovvero quello di acquistare una piccola società di architettura. L’occasione arriva quando il ragazzo scopre che l’azienda è vicina al fallimento, e riesce a comprarla con un capitale irrisorio. Purtroppo però si tratta della stessa azienda dove collabora Selin, e i due si ritrovano così a dover condividere – oltre all’appartamento – anche le ore lavorative.

Everywhere I go, trame prime puntate

La situazione sembra estremamente complessa, e mentre Selin e Demir cercano una soluzione rapida che permetta a uno solo di loro di essere proprietario della casa, Firuze e Lelya pensano di dare un contributo invitandoli entrambi a cena. Se le due donne pensavano che davanti a un buon pasto caldo sarebbe stato più facile trovare un buon accordo, i fatti le smentiscono. Selin cerca in ogni modo di estromettere Demir dalla sua nuova azienda.

Mentre Bora e Merve si allenano e cercano di riconciliarsi, Burak e Ferruh sono impegnati a cercare di risolvere i pericoli scaturiti da vecchie situazioni. Selin sembra vittima di una serie di sfortunati eventi che accadono uno dopo l’altro.

Cos’altra accadrà? Lo scopriremo tra qualche giorno, con le nuove anticipazioni Everywhere I go, Coincidenze d’Amore. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle vostre soap preferite.