Grande attesa per l’Eurovision Song Contest, dove l’Italia sarà rappresentata dai trionfatori dell’ultimo festival di Sanremo, i Måneskin. Vediamo tutte le informazioni relative all’edizione 2021 del programma canoro.

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sono pronti a travolgere la platea della manifestazione con la loro “Zitti e Buoni”: il più grande evento musicale al mondo, seguito da 180 milioni di spettatori, che dal 18 al 22 maggio sarà trasmesso da Rotterdam, nei Paesi Bassi. Nel 2020 il Covid ha fermato la manifestazione ma quest’anno è tutto pronto per dare vita alla 65a edizione dell’evento musicale a cui parteciperanno 39 Paesi.

Il regolamento e dove vedere l’Eurovision Song Contest 2021

Le semifinali andranno in onda su Rai 4 commentate da Saverio Raimondo ed Ema Stokholma, il 18 e il 20 maggio alle ore 20.45. Mentre la finale, invece sarà su Rai 1 sabato 22 maggio raccontata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Nell’arena Rotterdam Ahoy ci sarà anche un grande pubblico 3.500 spettatori per serata, tutti “tamponati”, che potranno togliersi la mascherina a patto di rimanere seduti.

I paesi in gara si esibiranno in due serate: 16 si scontreranno nella prima serata, gli altri 17 nella seconda. Da questi 33 usciranno 20 finalisti che sabato 22 maggio sfideranno i cosiddetti “Big Five” (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e il Paese ospitante. L’Italia (che non vince dal 1990 ma nel 2019, con Mahmood, è arrivata seconda) sarà rappresentata – degnamente – dai trionfatori di Sanremo, i Måneskin, che stanno raggiungendo i Paesi Bassi per le prove.

I Måneskin portano sul palco di Rotterdam, “Zitti E Buoni” in una versione più soft

La canzone trionfatrice del Festival di Sanremo, “Zitti e Buoni” sarà presentata sul palco di Rotterdam in una versione “ripulita” dalle parolacce vietate dal regolamento.

Quindi nella strofa: “buonasera signori e signori, fuori gli attori vi conviene toccarvi i cogli*ni” diventa “vi conviene non fare più errori” e verso al fine quando il frontman Damiano David canta “Parla la gente purtroppo parla, non sa di che caz** parla”, viene sostituito con “cosa” parla.

I Måneskin: da dove sono partiti e dove vogliono arrivare?

Una ventata di freschezza e bravura questi ragazzi che lasceranno sicuramente la loro impronta in un contesto così importante come l’Eurovision Song Contest. I Måneskin, ad un passo dal vincere il talent X Factor, con l’egida di Manuel Agnelli, vincono invece il 71 Festival di Sanremo contrariamente alle prime serate dove le varie giurie li avevano piazzati all’ultima posizione (orrore!!).

Ma alla serata finale arriva il televoto che ribalta completamente la classifica piazzandoli al primo posto. E chissà che non ci possano regalare anche la vittoria di Rotterdam. Intanto i musicisti, nell’attesa di esibirsi sul palco dell’Eurofestival portano in giro, tra appuntamenti in radio live e showcase il loro ultimo album “Teatro d’Ira volume I” uscito il 19 marzo 2021. Senza dimenticare che le date dei concerti live fissate da dicembre 2021 sono già tutte Sold Out.