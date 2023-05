In diretta dalla Liverpool Arena di Liverpool è andata in onda questa sera su Rai 2, 9 maggio 2023, la prima delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023. Scopriamo insieme chi sono i primi 10 finalisti di Eurovision 2023.

Eurovision 2023 chi è in finale? Finalisti prima semifinale – 9 maggio

Taglio del nastro per l’Eurovision 2023 con la prima semifinale andata in onda questa sera. La serata è stata condotta da Hannah Waddingham, Julia Sanina e Alesha Dixon. A commentare per l’Italia la coppia formata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Nel corso della prima semifinale di Eurovision Song Contest 2023 si sono sfidati 15 Paesi (votati da pubblico, giurie, e da Francia, Germania e Italia). I primi dieci classificati si sono qualificati per la finale in programma sabato 13 maggio. Conosciamo quali sono i cantanti che si sono esibiti questa sera è chi di loro accede alla finale.

Scaletta e ordine di uscita dei cantanti

Ecco di seguito la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti della prima serata:

• Alessandra (Norvegia) Queen of Kings

• The Busker (Malta) Dance (Our Own Party)

• Luke Black (Serbia) Samo mi se spava

• Sudden Lights (Lettonia) Aijā

• Mimicat (Portogallo) Ai coração

• Wild Youth (Irlanda) We Are One

• Let 3 (Croazia) Mama šč!

• Remo Forrer (Svizzera) Watergun

• Noa Kirel (Israele) Unicorn

• Pasha Parfeni (Moldavia) Soarele și Luna

• Loreen (Svezia) Tattoo

• TuralTuranX (Azerbaigian) Tell Me More

• Vesna (Repubblica Ceca) My Sister’s Crown

• Mia Nicolai & Dion Cooper (Paesi Bassi) Burning Daylight

• Käärijä (Finlandia) Cha cha cha

Eurovision 2023: i primi dieci finalisti del 9 maggio 2023

Ecco di seguito i 10 artisti in gara all’Eurovision Song Contest 2023 che accedono direttamente alla finale di sabato 13 maggio 2023

• Alessandra (Norvegia) Queen of Kings

• Luke Black (Serbia) Samo mi se spava

• Mimicat (Portogallo) Ai coração

• Let 3 (Croazia) Mama šč!

• Remo Forrer (Svizzera) Watergun

• Noa Kirel (Israele) Unicorn

• Pasha Parfeni (Moldavia) Soarele și Luna

• Loreen (Svezia) Tattoo

• Vesna (Repubblica Ceca) My Sister’s Crown

• Käärijä (Finlandia) Cha cha cha