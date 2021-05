Tutto pronto per la finale dell’Eurovision 2021. L’Italia che non vince dal 1990 schiera i Maneskin con la canzone Zitti e buoni, trionfatrice allo scorso Festival di Sanremo e già premiata per il miglior testo. La finale dell’Eurovision Song Contest andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 20:35 dall’Ahoy Arena di Rotterdam.

Finale Eurovision 2021: scaletta e quando si esibiranno i Maneskin

Per l’Italia gareggeranno i Maneskin, vincitori, con la loro “Zitti e buoni”, del Festival di Sanremo. La band romana è tra i favoriti, secondo bookmakers e sala stampa della manifestazione, e ha già portato a casa il premio per il miglior testo. Il loro brano è anche il più scaricato della manifestazione.

Come seguire la finale dell’Eurovision 2021

La finale sarà trasmessa in diretta da Rai1, con il commento inedito della coppia formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Carolina Di Domenico veejay, conduttrice televisiva e radiofonica, sarà chiamata ad annunciare in diretta europea il risultato del voto della giuria italiana e il pubblico di Rai1 potrà indicare la propria canzone preferita con il televoto, contribuendo al 50% della classifica finale dell’Eurovision (ma non potrà votare per la canzone dell’Italia).

Su Radio2 il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo. Per la prima volta quest’anno, la serata finale dell’Eurovision Song Contest sarà resa accessibile da Rai Pubblica Utilità anche ai non vedenti, attraverso l’audio descrizione in diretta sul canale dedicato di Rai1.

Eurovision 2021: Paesi qualificati

I paesi qualificati dopo le due semifinali sono: Albania, Serbia, Bulgaria, Moldavia, Portogallo, Islanda, San Marino (che schiera la cantante italo-eritrea Senhit), Svizzera, Grecia, Finlandia, Norvegia, Israele, Russia, Azerbaijan, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio, Ucraina. Completano il cast i 5 Paesi che hanno accesso di diritto alla finale, ovvero Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Italia più l’Olanda (come Paese ospitante).

La classifica finale consisterà in una combinazione al 50% di televoto e voto di giurie.

L’ultima vittoria dell’Italia

L’Italia non vince dal 1990 quando portò a casa il trofeo Toto Cutugno con il brano Insieme, dedicato all’unità Europea. D’altronde è molto difficile vincere contro i Paesi dell’Est sempre molto generosi di voti gli uni con gli altri, mentre l’Italia se la deve vedere anche con i vicini più prossimi, a partire da San Marino, nostro storico rivale. (Tutte le volte che l’Italia ha vinto)

La scaletta e quando si esibirà l’Italia con i Maneskin

1 – Cipro: Elena Tsagrinou con ‘El diablo’,

2 – Albania: Albania: Anxhela Peristeri con ‘Karma’,

3 – Israele: Eden Alene con ‘Set Me Free’,

4 – Belgio: Hooverphonic con ‘The Wrong Place,

5 – Russia: Manizha con ‘Russian Woman’,

6 – Malta: Malta: Destiny con ‘Je me casse’,

7 – Portogallo: The black mamba con ‘Love Is On My Side’,

8 – Serbia: Hurricane con ‘Loco loco’,

9 – Regno Unito: James Newman con ‘Embers’,

10 – Grecia: Stefanìa con ‘Last dance’,

11 – Svizzera: Gjon’s Tears con ‘Tout l’univers’,

12 – Islanda: Daði og Gagnamagnið con ’10 Years’,

13- Spagna: Blas Cantò con ‘Voy A Quedarme’,

14 – Moldavia: Natalia Gordienko con ‘Sugar’,

15 – Germania: Jendrik con ‘I Don’t Feel Hate’,

16 – Finlandia: Blind channel con ‘Dark side’,

17 – Bulgaria: Victoria con ‘Growing Up Is Getting Old’,

18 – Lituania: The Roop con ‘Discoteque’,

19 – Ucraina: Go_A con ‘Shum’,

20 – Francia: Barbara Pravi con ‘Voilà’,

21 – Azerbaigian: Efendi con ‘Mata Hari’,

22 – Norvegia: Tix con ‘Fallen Angel’,

23 – Paesi Bassi: Jeangu Macrooy con ‘Birth Of A New Age’,

24 – ITALIA: Maneskin con ‘Zitti e Buoni’,

25 – Svezia: Tusse con ‘Voices’,

26 – San Marino: Senhit con ‘Adrenalina’.

Il testo di ‘Zitti e Buoni’ dei Maneskin all’Eurovision 2021

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Io con la siga’, camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

Buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene non fare più errori

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa, mamma, se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loroIo ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

E non scalare le rapide

Ho scritto sopra una lapide

“In casa mia non c’è Dio”

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi, ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

E siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro