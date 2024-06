Tutto pronto per gli Europei di Atletica 2024 che si terranno in Italia, a Roma. Oltre 1500 atleti si sfideranno nella Capitale in quella che può essere considerata come una preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi. Vediamo insieme quando saranno in programma le gare di due degli atleti italiani più attesi, Jacobs e Tamberi.

Europei di Atletica 2024, la finale dei 100 metri

Il Foro Italico e alcune strade di Roma per alcuni giorni saranno lo scenario in cui si sfideranno atleti provenienti da tutto il mondo per conquistare una delle 147 medaglie a disposizione in 24 diverse discipline diverse. L’appuntamento per gli Europei di Atletica 2024 è dal 7 al 12 giugno e sarà possibile seguire i propri beniamini in diretta e in chiaro. La Rai ha infatti i diritti degli Europei che saranno trasmessi anche su Sky, per chi ha un abbonamento, con le versioni integrali delle sessioni mattutine e serali. In streaming sarà possibile guardarle su Rai Play (gratis) o a pagamento su Now, SkyGo, discovery+ ed Eurosport.it

Su Rai2 si potrà seguire l’evento ogni giorno dalle 9.30 alle 13 (sessione mattutina) e dalle 18 alle 23 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all’informazione del Tg2. Le due voci principali che racconteranno i Campionati Europei di atletica leggera per SkySport invece saranno Nicola Roggero e Stefano Baldini, campione olimpico di maratona nel 2004 ad Atene. News, studi quotidiani saranno a cura di Federica Frola e Alessandro Acton.

Nel cuore di Roma. Dentro la storia ma proiettati verso il futuro. ❤️‍🔥 Tra 5️⃣ giorni partirà la caccia alle 147 medaglie di #Roma2024. Chi riuscirà a conquistare un posto sul podio? 💪#GenerationRoma2024 pic.twitter.com/dCDfAvXc3B — Roma2024 European Athletics Championships (@earoma2024) June 2, 2024

Il programma dei 100 metri e il salto in alto

Le semifinali dei 100 metri maschili sono previste per le 21.10 di sabato 8 giugno e andranno in onda su Rai2. Poche ore dopo andrà in scena la finale alle ore 22.53. Una gara molto attesa che si spera veda impegnato Marcell Jacobs, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokjo. La finale di salto in alto maschile, specialità del portabandiera Tamperi, è invece prevista per martedì 11 giugno alle ore 20.35.

Gli atleti in gara per l’Italia

L’Italia potrà contare sul suo capitano, Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Convocati sono anche Marcell Jacobs (100 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Antonella Palmisano (20 km di marcia), Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Zaynab Dosso (100 metri), Filippo Tortu (200 metri), Nadia Battocletti (5000 metri), Yeman Crippa (10000 e mezza maratona). E ancora, Chituru Ali (100 metri), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Pietro Arese e Federico Riva (1500 metri), Catalin Tecuceanu (800 metri), Francesco Fortunato e Valentina Trapletti (20 km di marcia), Zane Weir (getto del peso), Ayomide Folorunso (400 ostacoli).