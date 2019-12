Gli European Film Awards 2019 in esclusiva assoluta in diretta su Rai Movie. Per il quinto anno consecutivo il canale televisivo tematico gratuito seguirà i premi cinematografici assegnati dalla European Film Academy ai film che si sono maggiormente contraddistinti nel panorama cinematografico europeo. Presente anche l’Italia con “Il Traditore” di Marco Bellocchio con ben quattro nomination.

European Film Awards 2019 a Berlino: la diretta su Rai Movie

C’è grande attesa per la 32° edizione degli European Film Awards 2019 che si svolgeranno sabato 7 dicembre 2019 a Berlino. Per tutti i cinofili sarà possibile seguire la diretta della premiazione a partire dalle ore 19.00 sul canale Rai Movie . Un’occasione davvero speciale visto che quest’anno in lizza nelle nominations più prestigiose c’è anche l’Italia con la bellissima pellicola “Il traditore” di Marco Bellocchio.

A commentare la cerimonia di premiazione per gli spettatori di Rai Movie, saranno i giornalisti Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga e Alberto Farinadagli dagli studi di Roma. Chissà che l’Italia non possa trionfare, visto che Marco Bellocchio con “Il Traditore” ha conquistato ben 4 nomination nelle categorie più importanti del premio cinematografico che premia l’eccellenza a livello europeo. L’Italia è rappresentata agli European Film Awards anche da Agostino Ferrante in nomination nella sezione documentari con “Selfie” e da Beniamino Barrese con il documentario “La scomparsa di mia madre”.

Oltre alla diretta, in onda sabato 7 dicembre dalle ore 19.00 su Rai Movie, ricordiamo che il giorno 10 dicembre verrà trasmesso una speciale sintesi della cerimonia di consegna dei premi in terza serata su Rai Movie.

European Film Awards 2019, tutte le nominations

Ecco tutte le nominations con l’Italia in lizza con “Il Traditore” di Marco Bellocchio nelle più importanti categorie:

European Film

“The Favourite”

“Les Miserables”

“An Officer and a Spy”

“Pain and Glory”

“System Crasher”

“The Traitor”

European Comedy

“Ditte & Louise”

“The Favourite”

“Tel Aviv on Fire”

European Discovery

“Aniara”

“Atlantics”

“Blind Spot”

“Irina”

“Les Miserables”

“Ray & Liz”

European Documentary

“For Sama”

“Honeyland”

“Putin’s Witnesses”

“Selfie”

“The Disappearance of My Mother”

European Animated Feature Film

“Bunuel in the Labyrinth of the Turtles”

“I Lost My Body”

“Marona’s Fantastic Tale”

“The Swallows of Kabul”

European Director

Pedro Almodovar, “Pain and Glory”

Marco Bellocchio, “The Traitor”

Yorgos Lanthimos, “The Favourite”

Roman Polanski, “An Officer and a Spy”

Celine Sciamma, “Portrait of a Lady on Fire”

European Actress

Olivia Colman, “The Favourite”

Trine Dyrholm, “Queen of Hearts”

Noemie Merlant and Adele Haenel, “Portrait of a Lady on Fire”

Viktoria Miroshnickenko, “Beanpole”

Helene Zengel, “System Crasher”

European Actor

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Jean Dujardin, “An Officer and a Spy”

Pierfrancesco Favino, “The Traitor”

Levan Gelbakhiani, “And Then We Danced”

Alexander Scheer, “Gundermann”

Ingvar E. Sigurdsson, “A White, White Day”

European Screenwriter

Pedro Almodovar, “Pain and Glory”

Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella & Francesco Piccolo, “The Traitor”



Robert Harris & Roman Polanski, “An Officer and a Spy”

Ladj Ly, Giordano Gederlini & Alexis Manenti, “Les Miserables”

Celine Sciamma, “Portrait of a Lady on Fire”

European Short Film