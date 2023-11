Come ben sanno gli appassionati di calcio e i tifosi italiani, il campionato di serie A si prende una pausa per dare spazio alla Nazionale. Una settimana di riposo dunque, perché gli Azzurri sono impegnati in una delicata partita il cui esito è molto importante per il proseguo del cammino nelle qualificazioni a Euro 2024. Allora siete pronti, solo per qualche giorno, a mettere da da parte il tifo per la vostra squadra di club e a stringervi tutti attorno alla Nazionale? Di seguito vi diciamo quando e su quale canale guardare l’incontro.

Italia – Macedonia del Nord: perché è una partita importante

Quella che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma Venerdì 17 Novembre, non è una partita come tutte le altre. Gli Azzurri guidati da Luciano Spalletti infatti, dovranno vedersela con la Macedonia del Nord nella gara di ritorno dopo che l’andata si è conclusa con un pareggio di 1-1.

Ciò significa che l’Italia, data la non brillante posizione all’interno del Girone C di cui fa parte, è quasi costretta a vincere se vuole evitare inutili complicazioni in seguito. Insomma, la qualificazione all’Europeo, al momento, è tutt’altro che scontata, quindi ci sarà da faticare e tenere duro ancora per un po’.

Quando e dove vedere la gara in tv

La partita Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in chiaro e in diretta su Rai Uno in prima serata a partire dalle 20.30 di Venerdì 17 Novembre. L’incontro si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma ed è valido per il programma di qualificazioni a Euro 2024.

Il match sarà visibile anche in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata a Andrea Marinozzi e il commento a Beppe Bergomi. Come sempre, al termine, ci sarà spazio per interviste e commenti da parte dei protagonisti e degli addetti ai lavori.