I patiti dei film romantici e sentimentali non dovrebbero perdersi Eternal love – L’eternità in un attimo, una pellicola turca del 2017 diretta da Ahmet Katiksiz con protagonista, neanche a dirlo, il grande amore. Anche se di per sé non si può considerare nulla di eccezionale, la commedia acquista sicuramente significato se la si inserisce nel contesto sociale e culturale del Paese di riferimento.

Oltre ai sentimenti infatti, ampio rilievo nella trama assumono le differenze di classe. Per saperne di più continuate a leggere e ricordate che l’appuntamento è per la prima serata di Domenica 9 Giugno su Canale 5.

Eternal love – L’eternità in un attimo: la trama in breve e il cast

Can è un bravo ed ambizioso neurochirurgo troppo preso dal lavoro e molto poco dalla vita privata. Un giorno viene invitato ad un importante ricevimento e per non presentarsi da solo chiede a Zeynep, un’addetta alle pulizie, di accompagnarlo in cambio di un compenso. Ma l’amore è in agguato…

Pressoché sconosciuti in Italia, Murat Yildirim, Fahriye Evcen Özçivit, Fatih Al, Filiz Ahmet, Ege Aydan e Fatih Dogan, che compongono il cast principale del film, sono però interpreti piuttosto popolari in Turchia.

Le curiosità principali sul film

Volete saperne di più su Eternal love – L’eternità in un attimo? Eccovi accontentati: