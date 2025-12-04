Una nuova serie francese sta per fare il suo debutto su Mediaset Infinity. Escort Boy, questo il titolo, arriverà sulla piattaforma gratuita il 5 dicembre con la prima stagione completa, composta da 6 episodi. Scopriamo insieme trama e cast.

Escort Boys, la trama della nuova serie tv Mediaset Infinity

Il catalogo Mediaset Infinity di dicembre si arricchisce con un nuovo ingresso: dal 5 dicembre arriva infatti Escort Boys, una dramedy francese che esplora i problemi della mascolinità contemporanea e del desiderio femminile con un racconto ironico e provocatorio. La prima stagione, che sarà resa interamente disponibile a partire dal 5 dicembre, offrirà molti spunti per ridere (ma anche momenti di riflessione).

Ma di cosa parla Escort Boys? La storyline è ambientata a Camargue, nel Sud della Francia, in una selvaggia e affascinante cittadina. Ben – nativo di Camargue ma trasferito per inseguire il suo sogno di diventare attore . è costretto a fare ritorno alla fattoria dopo la morte del padre, per prendersi cura della sorellina e dell’azienda di famiglia. Al suo rientro trova una situazione disastrosa: l’azienda di famiglia è sull’orlo della rovina, e servono ingenti capitali per salvarla. Insieme ai suoi tre amici, Zack, Mathias e Ludo, Ben decide quindi di reinventarsi in un lavoro davvero inusuale: i quattro decidono di vendere il loro corpo.

Sebbene inesperti, potranno contare sull’aiuto di Charly, la “sorellina” brillante e maliziosa del gruppo. Grazie a lei, i quattro amici impareranno a conoscere i desideri delle donne, e reinventarsi come uomini. Le convinzioni ben radicate sull’amore romantico e sul rapporto tra uomini e donne finiranno per essere messe tutte in discussione, in una narrazione profonda e attuale.

Escort Boys, il cast

Ad interpretare i quattro amici squattrinati troviamo: Guillame Labbé, Thibaut Evrard, Corentin Fila e Simon Ehrlacher. Ad interpretare Charly è invece l’attrice Marysole Fertard.

A fianco al cast fisso troviamo Fleur Copin, Carol Bouquet e Rossy de Palma.

A rendere ancora più avvincente la storia ci sono poi due cameo d’eccezione: Amanda Lear e Caterina Murino.

Curiosità sulla serie tv Mediaset Infinity

La prima stagione – come anticipato – arriverà interamente sulla piattaforma digitale il 5 dicembre con i suoi 6 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno visibili on demand. La serie tv ha anche una seconda stagione (attualmente disponibile su Prime Video). Escort Boys è stata prodotta nel 2023 in Francia e la regia è stata affidata a Ruben Alves.