Eros Ramazzotti canta Terra promessa a sanremo 2024

Sono passati quarant’anni da quando Eros Ramazzotti ha portato sul palco del Festival di Sanremo ‘Terra Promessa‘. Il cantante è tornato a calcare l’Ariston visibilmente emozionato e incantando tutti con la sua voce e interpretazione. Un omaggio che Amadeus ha voluto dedicare al suo amico nel corso della terza serata della kermesse musicale. Vediamo insieme cosa ha detto.

Eros Ramazzotti a Sanremo 2024: canta ‘Terra Promessa’

Era il 1984 quando un giovanissimo Eros Ramazzotti si classificò al primo posto tra le Giovani Proposte del Festival di Sanremo. Quattro decenni dopo, torna a calcare il palco dell’Ariston con un bagaglio di esperienze e successi. Il cantante è stato chiamato da Amadeus per presentare ‘Terra Promessa’ così come ieri sul palco era salita Giorgia a cantare ‘E Poi‘, trent’anni dopo.

È stato Amadeus a presentare ‘quel ragazzo nato ai bordi di periferia‘, per citare una sua canzone. Con un completo scuro, Eros Ramazzotti si è esibito con ‘Terra Promessa’ e ha fatto cantare il ritornello al pubblico dell’Ariston, tutto in piedi per lui.

“Che bello essere qui. Volevo cantarla anche con i ragazzi del coro. Quasi 500 milioni di bambini vivono in terre di conflitto, altri milioni non vedranno mai la terra promessa. Voglio dire una sola cosa, basta sangue, basta guerre. Pace. I nostri pensieri, forever“.

Poi entra Amadeus e gli chiede di raccontare un aneddoto riguardo il 1984: “Avevo prenotato l’albergo fino al venerdì e poi abbiamo dormito in dieci in una stanza, come direbbe Gino Paoli e da lì è iniziato tutto. Sono molto felice, devo ringraziare chi mi ha dato questo appoggio, Renato Brioschi e Alberto Salerno. Ma uno che devo ringraziare più di tutti è mio padre, non mi ha mai chiuso le porte. Questo è un messaggio a tutti i genitori che dovrebbero lasciare il libero arbitrio ai loro figli“.

Momenti che non dimenticherai mai? “Il primo a Milano, quando sono arrivato da Roma. Bella, mi piaceva l’atmosfera e la carica che ti dava la città, c’è musica, moda e arte. Il secondo la firma con la Sony nel 1995 e l’incontro con Tina Turner che io vorrei ricordare stasera. Poi devo ringraziare Sanremo, senza avrei fatto un’altra strada“.

Poi una battuta su ieri e la gag con John Travolta: “Mi fai fare il ballo del qua qua anche a me? Io sono meno antipatico ma mi dovevi dare più soldi“.

Tre partecipazioni al festival per il cantante

Eros Ramazzotti ha partecipato per tre volte al festival di Sanremo. La prima risale è quella che segnò il suo esordio nel 1984 con Terra Promessa, la seconda è stata nel 1985 con il brano ‘Una storia importante’ e due anni dopo con ‘Adesso tu’.