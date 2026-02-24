Ermal Meta, con il brano ‘Stella stellina‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il cantante torna sul palco dell’Ariston per la sua sesta volta, dopo aver vinto nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con ‘Non mi avete fatto niente’. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘Stella stellina’.
Il testo di “Stella stellina” di Ermal Meta a Sanremo 2026
Questo il testo di ‘Stella stellina‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Ermal Meta insieme a G. Pollex e D. Faini (Dardust). Non si tratta di una rivisitazione della famosa ninnaninna (nonostante l’incipit) ma il testo riprende la storia di una giovane vita spezzata prematuramente dall’orrore della guerra.
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Ho trovato la tua bambola
Mi è sembrato di vederti ancora
Eri così piccola
La stringevi fino a sera
È passata già un’eternità
O solamente un’ora
Da quando nel cielo una nuvola
Risale dalla tua casa
Dalla mia casa
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Ho cercato di strapparmi il cuore
Perché senza non si muore
Ma ho avuto paura nel mentre
Di non sentire più niente
Ho pensato anche di scappare
Da una terra che non ci vuole
Ma non so dove andare
Tra muri e mare non posso restare
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c’è quel che c’era
Non ci sei più tu
Fiori in un cortile con le pietre intorno
Come le farfalle hai vissuto un giorno
Figlia di nessuno, melodia di un canto
Quello della gente che ti ha amato tanto
Oh, mia bambina, la notte è nera nera
La rabbia e la preghiera non basteranno più
Dalla collina verrà una primavera
Nel vento della sera ci sarai pure tu
Stella stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina verrà una primavera
Nel vento della sera ci sarai pure tu
Non ti ho dimenticato
Aspetto il tuo ritorno
Come le farfalle
Hai vissuto solo un giorno
“Stella stellina” di Ermal Meta: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026
Ermal Meta porta a Sanremo un brano toccante, una ninna nanna potente come ‘Stella stellina‘ che però racconta di una giovane vita spezzata. Il cantautore ci ha abituato a ballad che fanno riflettere e anche questa volta porta sul palco dell’Artiston la storia di una bambina palestinese la cui giovane vita viene spezzata a causa della guerra. Una piccola che non potrà più rivedere la primavera e che come le farfalle ‘ha vissuto solo un giorno’.
Qui l’arrivo della sera non segna l’ora di andare a dormire ma quello del pericolo, delle sirene e dei bombardamenti. E la nuvola che risale dal cielo altro non è che una bomba esplosa sulla casa. Ermal Meta racconta di come è meglio soffrire che rimanere indifferenti di fronte alla guerra perché come spiegato sui social: “È un canto di resistenza, di speranza, nonostante tutto“.
Ermal Meta ha curato anche la musica di questo brano insieme a Dardust e Giovanni Pollex. Ed è con Dardust che duetterà nella serata delle cover con ‘Golden Hour‘.