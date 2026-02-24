Ermal Meta, con il brano ‘Stella stellina‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il cantante torna sul palco dell’Ariston per la sua sesta volta, dopo aver vinto nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con ‘Non mi avete fatto niente’. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘Stella stellina’.

Il testo di “Stella stellina” di Ermal Meta a Sanremo 2026

Questo il testo di ‘Stella stellina‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Ermal Meta insieme a G. Pollex e D. Faini (Dardust). Non si tratta di una rivisitazione della famosa ninnaninna (nonostante l’incipit) ma il testo riprende la storia di una giovane vita spezzata prematuramente dall’orrore della guerra.

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho trovato la tua bambola

Mi è sembrato di vederti ancora

Eri così piccola

La stringevi fino a sera

È passata già un’eternità

O solamente un’ora

Da quando nel cielo una nuvola

Risale dalla tua casa

Dalla mia casa

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Ho cercato di strapparmi il cuore

Perché senza non si muore

Ma ho avuto paura nel mentre

Di non sentire più niente

Ho pensato anche di scappare

Da una terra che non ci vuole

Ma non so dove andare

Tra muri e mare non posso restare

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c’è quel che c’era

Non ci sei più tu

Fiori in un cortile con le pietre intorno

Come le farfalle hai vissuto un giorno

Figlia di nessuno, melodia di un canto

Quello della gente che ti ha amato tanto

Oh, mia bambina, la notte è nera nera

La rabbia e la preghiera non basteranno più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Stella stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Non ti ho dimenticato

Aspetto il tuo ritorno

Come le farfalle

Hai vissuto solo un giorno

“Stella stellina” di Ermal Meta: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026

Ermal Meta porta a Sanremo un brano toccante, una ninna nanna potente come ‘Stella stellina‘ che però racconta di una giovane vita spezzata. Il cantautore ci ha abituato a ballad che fanno riflettere e anche questa volta porta sul palco dell’Artiston la storia di una bambina palestinese la cui giovane vita viene spezzata a causa della guerra. Una piccola che non potrà più rivedere la primavera e che come le farfalle ‘ha vissuto solo un giorno’.

Qui l’arrivo della sera non segna l’ora di andare a dormire ma quello del pericolo, delle sirene e dei bombardamenti. E la nuvola che risale dal cielo altro non è che una bomba esplosa sulla casa. Ermal Meta racconta di come è meglio soffrire che rimanere indifferenti di fronte alla guerra perché come spiegato sui social: “È un canto di resistenza, di speranza, nonostante tutto“.

Ermal Meta ha curato anche la musica di questo brano insieme a Dardust e Giovanni Pollex. Ed è con Dardust che duetterà nella serata delle cover con ‘Golden Hour‘.