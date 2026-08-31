Vanessa Incontrada torna protagonista su Canale 5 con “Erica – Una detective per caso”, la nuova fiction Mediaset al via mercoledì 2 settembre 2026 in prima serata. Al suo fianco c’è Francesco Scianna nei panni del commissario Leonardo Carrese. La serie, diretta da Ciro D’Emilio, mescola giallo, mistero, sentimenti e drammi familiari ed è ambientata principalmente a Piombino, in Toscana.

“Erica – Una detective per caso” è una coproduzione RTI e 7Verticale, prodotta da 7Verticale, ed è l’adattamento italiano della serie francese “Erica”, a sua volta ispirata ai celebri romanzi della scrittrice svedese Camilla Läckberg con protagonisti Erica Falck e Patrik Hedström.

La protagonista della versione italiana è Erica Magliani, una scrittrice di thriller di grande successo che, dopo essere tornata nella città in cui è cresciuta, si trova quasi per caso a trasformare in realtà ciò che fino a quel momento aveva fatto soltanto nei suoi libri: investigare su misteri e casi apparentemente inspiegabili.

Quando inizia Erica – Una detective per caso su Canale 5?

La prima puntata di Erica – Una detective per caso va in onda mercoledì 2 settembre 2026 alle 21.20 su Canale 5, in prima visione assoluta. Il debutto è stato confermato anche da Mediaset Infinity.

La fiction è articolata in tre prime serate, con una storia che accompagnerà Erica attraverso diversi misteri e, parallelamente, attraverso l’evoluzione della sua vita privata e del rapporto con il commissario Leonardo Carrese.

Salvo variazioni del palinsesto, la programmazione dovrebbe quindi svilupparsi nel corso delle prime settimane di settembre.

Erica – Una detective per caso, la trama della nuova fiction di Canale 5

Al centro della storia c’è Erica Magliani, interpretata da Vanessa Incontrada. Erica è una nota scrittrice di thriller che attraversa un momento tutt’altro che semplice della propria vita.

Nonostante il successo ottenuto con i suoi romanzi, sta affrontando una fase di crisi creativa e personale. Decide così di fare ritorno a Piombino, la città toscana in cui è cresciuta e dalla quale si era allontanata molti anni prima.

Il ritorno a casa, però, non rappresenta soltanto un tentativo di ricominciare.

Erica deve confrontarsi con i ricordi dell’infanzia, con il proprio passato e soprattutto con la sorella Lucia, interpretata da Ivana Lotito. Le due donne devono occuparsi anche di alcune questioni legate all’eredità dei genitori.

Proprio quando Erica cerca di riallacciare i rapporti con la vita che aveva lasciato alle spalle, accade qualcosa di inatteso.

Una persona che appartiene al suo passato rimane coinvolta in un grave fatto e quella che inizialmente potrebbe sembrare una vicenda già chiarita presenta, agli occhi della scrittrice, diversi elementi che non tornano.

Erica comincia a fare ciò che sa fare meglio: osservare.

Analizza comportamenti, contraddizioni, relazioni e piccoli particolari proprio come farebbe durante la costruzione dei personaggi di uno dei suoi romanzi. La sua capacità di immaginare moventi e ricostruire le azioni delle persone la porta progressivamente all’interno dell’indagine.

Da scrittrice di gialli, Erica finisce così per diventare davvero una detective per caso.

Chi è Erica Magliani, il personaggio di Vanessa Incontrada

Erica non è una poliziotta e non possiede alcuna formazione investigativa tradizionale. Il suo punto di forza è un altro: conosce le persone. Per mestiere costruisce personaggi, immagina segreti, inventa moventi e cerca di capire quali azioni siano coerenti con la psicologia di un individuo. Quando si trova davanti a un vero mistero, applica inconsapevolmente lo stesso metodo.

La protagonista utilizza quindi il proprio istinto da giallista per individuare dettagli e incongruenze che possono sfuggire a chi conduce un’indagine seguendo procedure più convenzionali. È proprio questa caratteristica a creare un inevitabile confronto con Leonardo Carrese.

Francesco Scianna è il commissario Leonardo Carrese

Francesco Scianna interpreta Leonardo Carrese, il commissario incaricato delle indagini. Leonardo è un poliziotto preparato, determinato e profondamente legato al proprio lavoro. Scianna ha spiegato che il personaggio viene trasferito a Piombino dopo la sua esperienza a Roma e ha sottolineato soprattutto l’integrità e la forte dedizione professionale del commissario.

L’arrivo di Erica rappresenta qualcosa di completamente nuovo nella sua vita. Da una parte Leonardo deve fare i conti con una donna che continua a inserirsi in un terreno che, almeno formalmente, non le appartiene; dall’altra non può ignorare il fatto che alcune delle intuizioni della scrittrice possano rivelarsi preziose.

Tra Erica e Leonardo nasce quindi un rapporto inizialmente conflittuale, alimentato da due modi profondamente differenti di cercare la verità. Lui si affida all’esperienza investigativa e alle procedure. Lei alle persone, all’istinto e alla capacità di leggere ciò che si nasconde dietro le apparenze.

Il confronto professionale lascia però progressivamente spazio anche a una forte attrazione, trasformando il loro rapporto in uno degli elementi centrali della serie.

Erica e Leonardo: il giallo incontra la storia sentimentale

“Erica – Una detective per caso” non è soltanto una fiction investigativa.

Accanto ai casi da risolvere trova spazio infatti la componente sentimentale, soprattutto attraverso la relazione che lentamente si costruisce tra Erica e Leonardo.

Le indagini diventano così anche il terreno sul quale i due protagonisti imparano a conoscersi.

Erica è impulsiva, intuitiva e abituata a interpretare le persone attraverso la propria sensibilità di scrittrice. Leonardo ha invece il rigore di chi deve trasformare un sospetto in qualcosa che possa essere dimostrato.

Il risultato è un rapporto fatto di scontri, avvicinamenti e diffidenza reciproca che accompagna lo sviluppo dei misteri.

Crime, sentimenti e dinamiche familiari rappresentano quindi i tre principali elementi narrativi della fiction.

Ivana Lotito è Lucia, la sorella di Erica

Un altro personaggio fondamentale è Lucia, interpretata da Ivana Lotito.

Lucia è la sorella di Erica e rappresenta uno dei legami più importanti tra la protagonista e la vita che aveva lasciato a Piombino.

Il ritorno della scrittrice costringe entrambe a fare i conti con ciò che è accaduto nel passato e con una relazione familiare che nasconde fragilità e questioni rimaste irrisolte.

Nel corso della storia Erica capirà inoltre che anche Lucia sta affrontando una situazione personale molto più complessa di quanto inizialmente voglia lasciar intendere.

La dimensione familiare diventa quindi parte integrante del racconto: mentre Erica cerca la verità sui casi nei quali viene coinvolta, è costretta anche a cercare la verità sulle persone che ama.

Il cast di Erica – Una detective per caso

Il cast è guidato da Vanessa Incontrada nel ruolo di Erica Magliani, Francesco Scianna nei panni di Leonardo Carrese e Ivana Lotito nel ruolo di Lucia.

Accanto ai tre protagonisti figurano, tra gli altri, Giampiero De Concilio, Valerio Morigi, Josafat Vagni, Paola Sambo, Giovanni Guidelli, Caterina Forza, Damiano Potenti, Daniela Macaluso e Sabrina Martina.

Nella scheda della serie presente su SuperGuidaTV risultano inoltre Giampiero De Concilio nel ruolo di Marco, Fabio Barone nei panni di Fabio, Josafat Vagni come Francesco e Valerio Morigi come Giulio.