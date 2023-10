In questi giorni vi sarà capitato di vedere sui social foto in stile Anni ’90 che sembrano essere uscite dall’annuario scolastico di un college americano e che sono apparse su molti profili social di personaggi famosi come Simona Ventura, Claudio Santamaria, Linus e diversi influencer. Il motivo è Epik, l’App tanto amata dai personaggi del mondo dello spettacolo e che crea foto in stile Anni ’90.

Epik, l’App che crea foto in stile anni ’90: come si usa

Epik, è l’app del momento, e che stanno usando molti Vip. Un programma a pagamento che attraverso l’intelligenza artificiale, riesce a creare diverse foto ispirate ai personaggi iconici degli Anni ’90. Usarla è semplicissimo e rapido. Basta Scaricare l’App Epik, caricare dei selfie per permettere all’app di creare immagini con colori, abiti, pettinature, e perfino sguardi che ricorderanno le immagini tipiche liceali di circa 30 anni fa.

Come si usa Epik e come si creano le foto in stile Anni ’90

L’app può essere scaricata dallo store del vostro smartphone cellulare. Si possono selezionare tra le 8 e le 12 foto che si vogliono utilizzare per la vostra galleria di foto in stile Anni ’90, le quali devono essere dei selfie molto chiari, nitidi e semplici.

È ovviamente vietato utilizzare foto di minori. Si può scegliere tra due tipologie: standard o express. La prima restituisce gli scatti in 24 ore, la seconda invece in 2 ore. Entrambi i pacchetti permettono di creare 60 immagini ispirate agli annuari scolastici americani.

I vip che hanno usato Epik per le loro foto

Tra i tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che si sono già messi in gioco con l’utilizzo di questa app ci sono tra gli altri Rosario Fiorello, Simona Ventura, Claudio Santamaria, i The Jackal, Andrea Damante – deejay, modello, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne – e Zoe Cristofoli, fidanzata di Theo Hernandez.