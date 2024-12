Enzo Paolo Turchi è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Dopo la permanenza di due mesi nella casa, il coreografo ha deciso però di abbandonare il reality. Una decisione che era già nell’aria in quanto aveva manifestato già in altre occasioni l’intenzione di uscire per la mancanza della sua famiglia e in particolare della figlia Maria.

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo intervistato in esclusiva. Enzo Paolo ha fatto un bilancio della sua esperienza: “Il bilancio è molto positivo perché, come ho detto, sono riuscito a parlare di argomenti che da anni non riuscivo ad affrontare, e ne ho parlato con il pubblico e con i concorrenti quindi devo ringraziare Grande Fratello, i miei coinquilini e gli spettatori che mi hanno dato una forza incredibile”. Pur essendo pentito per aver abbandonato il reality, Enzo Paolo precisa che a dettare la sua decisione sono stati motivi familiari. Nessun fastidio dunque per la situazione che si era venuta a creare tra Shaila e Lorenzo come avevano ipotizzato invece gli altri inquilini: “Io ho lasciato il reality per motivi miei personali, non stavo bene, il gioco di Lorenzo e Shaila non c’entra assolutamente nulla, qualcuno ha affermato questa cosa, ma non è così. Le loro scelte sono loro, io sicuramente io avrei fatto diversamente, però io sono Enzo Paolo e loro sono altre 2 persone che si assumono la responsabilità delle proprie azioni”.

Tra i concorrenti che si sono rivelati una sorpresa, Enzo Paolo fa il nome di Helena Prestes e spiega il motivo: “Mi sembra sincera, avrà fatto degli errori come tutti: nella Casa non è facile comportarsi come ci si comporterebbe fuori, Helena sta facendo un bel gioco, come lo stanno facendo tutti. È chiaro che tutti vogliono arrivare alla finale e alla vittoria e per questo usano delle strategie. Tutti l’attaccano per il suo modo di essere, per me è semplicemente imprevedibile, mi piace come persona”. Finita questa esperienza nel reality, Enzo Paolo vuole rimettersi in gioco e si dice pronto a nuove avventure. La sua esperienza nel ballo lo rende sicuramente un candidato perfetto per un ruolo da insegnante ad Amici: “Mi piacerebbe, non poco, ma moltissimo insegnare ad Amici, poter mettere a frutto la mia esperienza testimoniata da tutti i miei diplomi che mi sono guadagnato negli anni a partire da quello del teatro San Carlo di Napoli. Potrei dare tantissimo anche come giudice, dalla mia accademia sono usciti tanti ballerini di successo. Io lavoro molto per gli altri e soprattutto per i giovani perché io posso offrire la mia esperienza di sessant’anni di carriera ma loro mi possono portarmi nel presente e nel futuro. Sì mi farebbe tanto piacere”.

Enzo Paolo Turchi, intervista esclusiva all’ex concorrente di “Grande Fratello”

Enzo Paolo, dopo l’Isola dei Famosi ti sei rimesso in gioco in un altro reality, Grande Fratello. Cosa ti ha convinto a partecipare?

Mi ha convinto a partecipare il fatto che Grande Fratello è un reality attuale, è un programma di oggi e anche perché mi piaceva, l’avevo vissuto un po’ da fuori quindi sapevo che mi sarebbe potuto servire per potermi un pochino alleggerire dei problemi che mi porto dietro dall’infanzia dei quali non parlavo con nessuno, e parlarne mi ha dato moltissima forza.

Un bilancio di questa esperienza? Cosa ti ha lasciato?

Il bilancio è molto positivo perché, come ho detto, sono riuscito a parlare di argomenti che da anni non riuscivo ad affrontare, e ne ho parlato con il pubblico e con i concorrenti quindi devo ringraziare Grande Fratello, i miei coinquilini e gli spettatori che mi hanno dato una forza incredibile.

Del tuo percorso nel reality c’è qualcosa di cui ti sei pentito e che non rifaresti?

Sicuramente mi sono pentito di aver abbandonato il gioco, però, il fisico non mi reggeva più, è stato veramente un sforzo incredibile. Oggi sto molto bene e quando rientro nella Casa per fare lezione, mi accorgo di quanto mi dispiace, però in quel momento è stato giusto.

Nella casa hai vissuto tante emozioni contrastanti, ma qual è stato il momento più bello?

Sicuramente i 2 momenti più belli ed emozionanti sono stati quando ho incontrato Carmen e poi quando sono uscito e ho rivisto Maria, mia figlia ma, devo dire la verità, quando sono rientrato in Casa per salutare i miei amici, mi sono emozionato tantissimo, nel vedere tutti che piangevano che erano dispiaciuti. Piangevamo tutti, era una situazione un po’ particolare, bella e sincera e questo mi ha colpito moltissimo.

Il tuo addio al reality era un po’ nell’aria in quanto ti eri lasciato andare allo scoramento già dall’inizio per la mancanza della tua famiglia. In casa qualcuno tra i concorrenti aveva però ipotizzato che tu volessi lasciare a causa del gioco poco sincero di Shaila e Lorenzo. È così? Quella situazione ti ha infastidito?

Io ho lasciato il reality per motivi miei personali, non stavo bene, il gioco di Lorenzo e Shaila non c’entra assolutamente nulla, qualcuno ha affermato questa cosa, ma non è così. Le loro scelte sono loro, io sicuramente io avrei fatto diversamente, però io sono Enzo Paolo e loro sono altre 2 persone che si assumono la responsabilità delle proprie azioni.

Tu sei stato il primo ad essere critico sulla loro storia. Ad oggi che idea ti sei fatto?

Sì, sono stato critico perché all’inizio la vedevo un po’ finta, mi sembrava impossibile che si fossero innamorati in così in poco tempo nella casa, ma era una mia considerazione, evidentemente loro hanno provato altro e hanno ritenuto che fosse giusto così.

A proposito, tra i concorrenti della casa chi non ti convince? E chi invece si è rivelato una bella scoperta?

I concorrenti mi convincono tutti perché gli voglio bene. Se mi chiedi chi si è rivelato una scoperta ti rispondo Helena che, secondo me, ha un bellissimo carattere anche se è un po’ di umore altalenante come solo gli artisti sanno essere. Mi sembra sincera, avrà fatto degli errori come tutti: nella Casa non è facile comportarsi come ci si comporterebbe fuori, Helena sta facendo un bel gioco, come lo stanno facendo tutti. È chiaro che tutti vogliono arrivare alla finale e alla vittoria e per questo usano delle strategie. Tutti l’attaccano per il suo modo di essere, per me è semplicemente imprevedibile, mi piace come persona.

Non ci si può immaginare Enzo Paolo senza Carmen Russo. Eppure nella casa avete tenuto tutti con il fiato sospeso. 40 anni insieme sono davvero tanti, ci sono state delle crisi significative? Avete mai rischiato di separarvi?

Nessuno può immaginare Enzo Paolo senza Carmen ed è giusto, anch’io non posso neanche pensare e immaginare una cosa del genere, C’è stato un momento di crisi da parte mia ma non era una crisi per mancanza di amore, sia ben chiaro, era una crisi mia, perché non essendo in perfetta forma, non sapevo se, aglio occhi di Carmen, stavo facendo un buon percorso, e ho pensato che Carmen si sarebbe potuta stufare di me perché lei i miei problemi se li riporta appreso da quarant’anni. Il motivo della crisi era questa mia preoccupazione, poi però ho capito che ero io vedere tutto un negativo perché quando sono tornato a casa è tutto rientrato nella normalità.

Durante il percorso nella casa hai confessato di avere timore di non riuscire a vedere crescere Maria. Eppure c’è chi sostiene che diventare genitori in età avanzata sia un bene. Nel tuo caso qual è stato il valore aggiunto di diventare papà in età matura? Che rapporto hai con Maria?

Sì, durante la mia permanenza nella Casa, in più occasioni mi è capitato di pensare che non vedrò Maria da adulta, ma questo lo sapevamo da sempre. Per 10 anni abbiamo cercato un figlio, è arrivato tardi, ma è arrivata Maria e l’abbiamo accolta con tutta la gioia del mondo. Il rapporto con Maria è un bellissimo siamo una cosa sola però, sicuramente, sarebbe meglio avere i figli quando si è giovani, ma c’è anche un lato positivo: Carme e io possiamo godere di tanti momenti con nostra figlia che le coppie giovani non hanno: noi non dobbiamo uscire alle 8 del mattino per fare rientro alle 9 di sera, noi tutte le mattine la portiamo a scuola e l’andiamo a prendere, la portiamo a giocare a tennis, a scuola di batteria, alle partite di calcio. Come in ogni cosa ci sono i pro e i contro.

Saresti pronto per un nuovo reality show oppure avresti in mente qualcos’altro sul piccolo schermo?

No, a un altro reality non ci penso perché non sono più un ragazzino, lavorare in tv sì perché è la mia vita, lo faccio da sempre e ho le competenze, l’esperienza e la professionalità per dare ancora qualcosa a questo mondo.

Vista la tua esperienza nel ballo, non ti piacerebbe fare l’insegnante ad Amici?

Mi piacerebbe, non poco, ma moltissimo insegnare ad Amici, poter mettere a frutto la mia esperienza testimoniata da tutti i miei diplomi che mi sono guadagnato negli anni a partire da quello del teatro San Carlo di Napoli. Potrei dare tantissimo anche come giudice, dalla mia accademia sono usciti tanti ballerini di successo. Io lavoro molto per gli altri e soprattutto per i giovani perché io posso offrire la mia esperienza di sessant’anni di carriera ma loro mi possono portarmi nel presente e nel futuro. Sì mi farebbe tanto piacere.