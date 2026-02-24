Enrico Nigiotti canta a Sanremo 2026 la canzone “Ogni volta che non so volare”: ecco il testo e significato del brano del Festival.
Le parole del brano di Enrico Nigiotti in gara a Sanremo
Ecco le parole di “Ogni volta che non so volare“, il brano in gara a Sanremo 2026 che il cantautore toscano ha scritto insieme a Pacifico:
“Tardi
Che non è più solo notte
Ma anche un po’ mattina
Tardi che non mi addormento
Chiudo gli occhi appena
Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto
Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro
Il tempo vola maledetto
Veloce come un pizzicotto
Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni
Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi
Così dolce e preoccupato
Così sempre attento
Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso
Il tempo vola l’ho già detto
Anche in un orologio rotto
E mentre fuori scoppia un altro inferno
Da qualche parte adesso è già domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di
Volare
Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà
E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità
Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro
E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo
Il tempo corre quanto è stronzo
Sorpassa e poi ti ruba il posto
E mentre fuori brucia un altro inferno
Pochi minuti e poi sarà domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di volare
I mostri che c’ho dentro
Che mi fanno cadere
Questa mania che devi andare solo bene
A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo
A chi comunque vada mi rimane accanto
E se questa vita è un viaggio
Meno male siete qui
Ogni volta che non so
Volare
Ogni volta che non so
Volare
Ogni volta che non so
Volare”
Il significato del brano di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026
Quale è il significato di Ogni volta che non so volare, il brano di Nigiotti in gara a Sanremo 2026? La canzone racconta i ricordi nostalgici che hanno travolto l’artista durante una notte insonne. Si parla della prima volta che ha fatto l’amore, a quindici anni, ma anche delle riflessioni e dei pensieri che scaturiscono da tutto ciò e dall’analisi di una vita che scorre.
Si tratta di un flusso di coscienza che può accumunare la vita di tutti, tra pensieri e consapevolezze, sogni e desideri, ma anche paure e spunti di riflessione. Nigiotti assicura di aver scritto il brano durante il Covid e di aver deciso di presentarlo proprio perché riguardano sia la sua vita, ma anche quella degli altri, essendo lui una persona comune.
Il cantautore, che ha partecipato ad Amici e X Factor, ha sottolineato che la sua vita è cambiata con la nascita dei suoi figli: Duccio e Maso. Che spesso è stato autodistruttivo e che ha sempre sentito una certa inquietudine dentro, quella stessa inquietudine che si prova nel nascere di fronte al mare.
La canzone di Sanremo farà parte dell’album dal titolo Maledetti innamorati, in uscita a Marzo. Al suo interno vi sarà anche un duetto con Olly, ex vincitore del Festival della Canzone italiana.
Visualizza questo post su Instagram
Serata duetti: l’esibizione con Alfa
Venerdì sera, per la serata cover e duetti, Enrico Nigiotti si presenterà sul palco insieme ad Alfa per cantare En e Xanax di Samuele Bersani.