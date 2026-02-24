Enrico Nigiotti canta a Sanremo 2026 la canzone “Ogni volta che non so volare”: ecco il testo e significato del brano del Festival.

Le parole del brano di Enrico Nigiotti in gara a Sanremo

Ecco le parole di “Ogni volta che non so volare“, il brano in gara a Sanremo 2026 che il cantautore toscano ha scritto insieme a Pacifico:

“Tardi

Che non è più solo notte

Ma anche un po’ mattina

Tardi che non mi addormento

Chiudo gli occhi appena

Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto

Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro

Il tempo vola maledetto

Veloce come un pizzicotto

Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni

Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi

Così dolce e preoccupato

Così sempre attento

Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso

Il tempo vola l’ho già detto

Anche in un orologio rotto

E mentre fuori scoppia un altro inferno

Da qualche parte adesso è già domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di

Volare

Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà

E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità

Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro

E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo

Il tempo corre quanto è stronzo

Sorpassa e poi ti ruba il posto

E mentre fuori brucia un altro inferno

Pochi minuti e poi sarà domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di volare

I mostri che c’ho dentro

Che mi fanno cadere

Questa mania che devi andare solo bene

A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

A chi comunque vada mi rimane accanto

E se questa vita è un viaggio

Meno male siete qui

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare”

Il significato del brano di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026

Quale è il significato di Ogni volta che non so volare, il brano di Nigiotti in gara a Sanremo 2026? La canzone racconta i ricordi nostalgici che hanno travolto l’artista durante una notte insonne. Si parla della prima volta che ha fatto l’amore, a quindici anni, ma anche delle riflessioni e dei pensieri che scaturiscono da tutto ciò e dall’analisi di una vita che scorre.

Si tratta di un flusso di coscienza che può accumunare la vita di tutti, tra pensieri e consapevolezze, sogni e desideri, ma anche paure e spunti di riflessione. Nigiotti assicura di aver scritto il brano durante il Covid e di aver deciso di presentarlo proprio perché riguardano sia la sua vita, ma anche quella degli altri, essendo lui una persona comune.

Il cantautore, che ha partecipato ad Amici e X Factor, ha sottolineato che la sua vita è cambiata con la nascita dei suoi figli: Duccio e Maso. Che spesso è stato autodistruttivo e che ha sempre sentito una certa inquietudine dentro, quella stessa inquietudine che si prova nel nascere di fronte al mare.

La canzone di Sanremo farà parte dell’album dal titolo Maledetti innamorati, in uscita a Marzo. Al suo interno vi sarà anche un duetto con Olly, ex vincitore del Festival della Canzone italiana.

Serata duetti: l’esibizione con Alfa

Venerdì sera, per la serata cover e duetti, Enrico Nigiotti si presenterà sul palco insieme ad Alfa per cantare En e Xanax di Samuele Bersani.