Un nuovo colpo di scena ci attende nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Gli spoiler turchi rivelano infatti che – nel corso delle puntate autunnali della soap – Leyla scoprirà come sono andate effettivamente le cose tra Ayhan e suo padre. Dopo aver saputo che Ayhan era innocente, ma è finito in carcere proprio a causa di suo padre, capirà perché l’uomo si è comportato in maniera così malvagia.

Anticipazioni turche Endless Love: Leyla scopre la verità

Ayhan ha un passato turbolento, e tra gli episodi che hanno segnato la sua vita c’è quello che lo ha visto finire dietro le sbarre con l’accusa di aver rubato nell’azienda del padre di Leyla. Ma sarà andata davvero così?

Nel corso dei prossimi episodi scopriremo che i fatti si saranno svolti diversamente: Ayhan non avrà mai commesso il furto del quale è stato accusato. La sorella di Vildan non riuscirà a capacitarsi del fatto che Ayhan possa avere aperto la cassaforte dell’azienda di suo padre in passato, e per scoprire come siano andate veramente le cose deciderà di contattare l’avvocato che – anni indietro – si era assunto la difesa di Kandarli.

Scoprirà così che l’uomo era stato accusato ingiustamente, e si recherà nella sua officina per parlargli e chiedergli scusa per non avergli dato fiducia. Tuttavia non riuscirà a parlare con lui, e gli lascerà un messaggio nel quale gli chiederà di chiamarla.

Leyla delusa nelle prossime puntate Endless Love

Acemzade resterà in attesa della sua chiamata, che tuttavia non giungerà. Ayhan dimostrerà di non voler più parlare con la donna che amava e che non ha voluto concedergli neppure il beneficio del dubbio.

Leyla da parte sua sarà amareggiata per la situazione che si sarà venuta a creare, e rimpiangerà il fatto di aver dato credito alle apparenze.

Endless Love, spoiler Turchia: confronto tra Leyla ed Ayhan

Il giorno successivo Leyla tornerà in officina, e finalmente troverà Ayhan. Gli chiederà il motivo per il quale lui abbia preferito tacerle di aver conosciuto suo padre e ciò che era accaduto. La donna ribadirà che suo padre era un brav’uomo, e Kanderli farà di tutto per nasconderle come sono andate veramente le cose, per non rattristarla ancora di più.

Tuttavia non riuscirà a tenerle nascosta la verità a lungo, visto che Leyla insisterà per sapere cosa volesse il padre da lui.

“Tuo padre beveva il caffè amaro, accompagnato da un bicchiere di acqua con limone. Una mattina è arrivato prima di tutti i suoi dipendenti e mi sono precipitato a portarglielo. Ma quel giorno non mi diede una pacca sulla spalla come al solito” le dirà Ayhan. Quel giorno Kanderli fu testimone di una telefonata “scomoda” tra il padre di Leyla e uno dei suoi uomini.

La verità su Ayhan nelle puntate future Endless Love

Il padre di Vildan e Leyla stava ordinando al suo scagnozzo di manomettere la macchina di Cemil. A quelle parole Leyla reagirà ribadendo che il socio del padre era rimasto vittima di un incidente d’auto, ma Ayhan le risponderà che le cose non andarono proprio così.

“Tuo padre è un assassino, ha ucciso Cemil. Il giorno seguente mi ha chiesto di aspettarlo in ufficio, ma tuo padre, il signor Rauf, non c’era. La cassaforte era aperta, i documenti sparsi per terra. Pensavo fosse entrato un ladro. Ma mentre cercavo di capire cosa fosse successo, in ufficio è arrivata la polizia e mi hanno accusato di essere quel ladro”

Leyla rimarrà molto colpita da questa storia che la costringerà a vedere suo padre sotto una nuova luce.