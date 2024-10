Nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda) assisteremo a un momento di gioia che potrebbe trasformarsi in tragedia. Kemal e Nihan sembreranno pronti a coronare finalmente il loro sogno d’amore, e si appresteranno a festeggiare con amici e parenti il loro fidanzamento nella villa di Leyla. Ma tra gli invitati ci sarà qualcuno che mediterà vendetta.

Endless Love, anticipazioni turche: Asu medita vendetta

Dopo aver tentato di uccidere Nihan ed essere finita in un ospedale psichiatrico, Asu viene dimessa e va a rifugiarsi in un luogo segreto. Solo Emir sa dove si trova la sorella. I due uniti orchestrano un piano per vendicarsi. Asu non intende affatto farsi da parte, e lasciare che Nihan – dopo averle rubato quel posto speciale nel cuore di Kemal – possa essere felice, e al tempo stesso vuole distruggere anche Soydere, che l’ha sfruttata in passato per portare a termine la sua vendetta.

Questi sono gli stessi sentimenti che alimentano suo fratello Emir, e i due insieme studiano un piano per portare a termine la loro vendetta. Ancora una volta Asu pensa di eliminare Nihan per sempre, un’azione che le permetterebbe anche di distruggere sentimentalmente l’uomo che ha sempre amato senza speranza.

Endless Love, trame turche: la festa di fidanzamento di Kemal e Nihan

Kemal e Nihan si preparano a festeggiare il loro amore, circondati da amici e parenti. La festa di fidanzamento si svolge nella villa di Leyla, e tutti gli invitati (o per meglio dire quasi tutti) sono felici nell’apprendere che i sentimenti della coppia sono riusciti a prevalere su ogni cosa.

Tra gli invitati c’è però una persona infiltrata, che non è certo lì per festeggiare il loro amore. Asu riesce a mescolarsi tra gli ospiti.

Nihan in pericolo negli episodi futuri Endless Love

La sorella di Emir nasconde nella sua borsa una siringa piena di veleno, e il suo obiettivo è chiaro: uccidere Nihan!

La donna si dirigere – senza essere vista – verso la camera di Nihan, ma all’ultimo minuto un imprevisto fa saltare il suo piano. Asu mette accidentalmente un piede sopra a un giocattolo sonoro, lasciato per terra da un bambino. Il rumore fa accorrere Leyla, che fa irruzione nella stanza con una pistola in mano.

La sorella di Kozcuoglu viene colta di sorpresa, e tenta di reagire, ma Leyla è più svelta e spara un colpo.

Asu ferita fa una rivelazione scioccante

Asu viene ferita e cade a terra. La donna a quel punto fa una rivelazione sorprendente: non è stata lei a pianificare tutto da sola, ma l’ha aiutata suo fratello Emir!

Questa ammissione pone Kozcuoglu sotto una nuova luce: è lui il vero “burattinaio” che manovra la sorella sfruttando i suoi problemi psichici. Nel corso delle indagini verrà infatti alla luce che Asu ha sempre sofferto di disturbi della mente, e che il fratello non solo ne era al corrente, ma ha sempre usato questa sua “debolezza” per orchestrare i suoi piani.