La serie tv turca Endless Love è giunta alla sesta settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 20 al 26 aprile nel daytime di Canale 5 assisteremo alla decisione di Kemal e Salih, che giungeranno alla conclusione di non denunciare Ozan per l’incendio alla barca. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 20 al 26 aprile

“Non denuncerò Ozan per aver dato fuoco alla barca di Salih“. Con queste parole Kemal rassicurerà Nihan nelle prossime puntate Endless Love.

Kemal cercherà di scoprire i motivi che hanno spinto Nihan a sposare Emir, ma non riuscirà a trovare niente. L’ingegnere deciderà così di capire le ragioni che possono essere dietro questa scelta, e darà appuntamento alla donna per scoprire cosa sia successo. Nihan però gli ripeterà di aver già parlato troppo, confessandogli di essere stata costretta al matrimonio.

Dalle parole di lei, l’ingegnere percepirà però il forte senso di protezione verso il fratello Ozan e la rassicurerà dicendole che né lui, né Salih sporgeranno denuncia contro di lui per l’incendio della barca. Nihan – pur mostrandosi grata a Kemal – lo pregherà di smettere di farsi domande sul suo matrimonio.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Zeynep combattuta tra Emir e Salih

Nelle puntate precedenti abbiamo assistito alle astute mosse di Emir, che non ha perso occasione per avvicinarsi a Zeynep alla prima occasione. Quando Kozcuoğlu è venuto a sapere da Tarik che sua sorella doveva andare a scuola, si è recato personalmente a prenderla alla fermata. Per giustificare la sua presenza le ha detto che suo fratello aveva un impegno di lavoro.

Lungo il tragitto in auto la ragazza è stata attratta da un vestito rosso, che Emir non ha esitato a regalarle. Successivamente ha deciso di sorprenderla portandola in elicottero al suo concerto dei sogni.

Queste attenzioni hanno finito per lusingare Zeynep, che si mostrerà sempre più attratta da Emir. Nelle prossime puntate lui le chiederà un altro appuntamento, ma la ragazza dovrà gestire il fidanzamento con Salih.

Mentre la famiglia Soydere accoglierà con gioia il futuro marito di Zeynep, la ragazza non potrà fare a meno di pensare a Emir e non sarà affatto felice del suo destino.

Endless Love, spoiler al 26 aprile

Nihan parlerà con Banu, e poi chiederà l’aiuto di Onder per scoprire cosa sia realmente accaduto la notte dell’omicidio attribuito a Ozan. I due scopriranno che Emir ha mentito riguardo a quanto accaduto quando ha confidato al suocero che Karen – la ragazza che era con lui – era andata via prima del delitto.

Nella foto ricevuta da Banu apparirà evidente che non è affatto così, e Nihan e suo padre decideranno di cercare ulteriori indizi che possano condurli alla verità.

Onder e sua figlia decideranno di tornare alla villa estiva di Emir, dove sperano di trovare qualcosa che li aiuti a far luce. Nel frattempo Tarik sarà sempre più abbagliato conquistato da Emir, che gli farà credere di agire in suo favore. Il fratello di Kemal riuscirà ad avere un appuntamento per portare avanti il suo progetto di aprire un nuovo salone tutto suo, e sarà al settimo cielo.

Endless Love la soap di Canale 5

Vi ricordiamo che la soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.