La nuova serie tv turca Endless Love entra nel vivo, con la seconda settimana di programmazione. Nelle puntate in onda dal 16 al 22 marzo nel daytime di Canale 5 assisteremo alla festa di anniversario di matrimonio di Nihan. A rovinare l’atmosfera ci penseranno Emir, con i suoi modi di fare, e Kemal, che riserverà alla giovane parole tremende. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 16 al 22 marzo

Nihan prende parte alla festa per il suo anniversario di matrimonio. Ma Emir – con i suoi modi di fare – riesce a ferirla anche in questa occasione. Le cose peggiorano quando anche Kemal si mostra durante la festa. Quest’ultimo la accusa di averlo lasciato per sposare un uomo facoltoso. Nihan rimane molto colpita da queste parole, ma non ha modo di dare la sua versione dei fatti a Kemal.

Emir è esasperato dalla presenza di Kemal, sebbene non sappia ancora nulla del suo legame con la moglie. La loro rivalità per il momento è solo in campo lavorativo, quindi Emir chiede a Kemal un incontro per fargli una proposta molto importante: andare a fare un lavoro che sognava da tempo.

Vildan è preoccupata dopo aver capito che Nihan ha incontrato di nuovo l’amore della sua vita e che le cose potrebbero esplodere da un momento dall’altro. Anche Onder si accorge della situazione ma prova a tranquillizzare Vildan.

Endless Love, anticipazioni settimana 16-22 marzo: Nihan ha nostalgia di Kemal

Emir invita Banu a una festa sullo yacht, e Nihan lascia la festa prima di lui facendosi venire a prendere da un barchino. Lungo il tragitto la giovane cade in acqua e Kemal – che osserva la scena dal porto – decide di intervenire per salvarla.

Poco dopo – osservando l’aquilone di Kemal – Nihan viene colta da una profonda nostalgia. La ragazza scoppia a piangere e confessa a Leyla di provare ancora qualcosa per il giovane.

Endless Love, spoiler al 22 marzo

Mir scopre che per riuscire a gestire la centrale dovrà collaborare con Kemal.

Nonostante la riluttanza iniziale, Mir è costretto dal padre ad accettare l’incarico suo malgrado. A questo punto cerca di corrompere Kemal per riuscire a escluderlo dall’affare, e cerca di convincerlo con un assegno che gli fa recapitare.

Salih decide di confidare a Kemal i suoi sentimenti per Zeynep, ma la giovane è terrorizzata da questa nuova prospettiva e cerca di dissuaderlo. Tanik nel frattempo rivela alla famiglia che Kemal è tornato a casa per Nihan.

Endless Love su Canale 5

Vi ricordiamo che la nuova soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi vengono resi disponibili anche per la visione on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.