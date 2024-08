Cresce l’attesa dei fans per il finale di stagione di Endless Love che andrà in onda stasera, venerdì 30 agosto, su Canale 5. Come finisce la soap turca? Questa è la domanda che rimbalza sui social da parte dei tantissimi fans che in questi mesi si sono affezionati alle vicende di Kemal e Nihan. In attesa di scoprire il gran finale Endless Love vediamo come si concluderà stasera il primo capitolo.

Endless Love, anticipazioni finale 1° stagione: Emir muore?

Cosa vedremo stasera su Canale 5? La tensione per il finale 1° serie Endless Love è altissima, e con l’episodio in onda stasera dalle 21:30 alle 22:44 circa si concluderà la stagione, che vedrà una dura reazione di Kemal davanti alla scoperta che sua sorella Zeynep ha tradito il marito Ozan e la sua fiducia, intrattenendo una tresca clandestina con il suo peggior nemico.

Scoprire che Zeynep ed Emir sono amanti farà scattare in Kemal il desiderio di affrontare immediatamente Kozcuoğlu in maniera definitiva. Soydere si recherà a casa di Emir portando con sé una pistola. Ad avere la peggio nello scontro sarà Emir, che verrà colpito al petto dal proiettile sparato da Kemal. Sarà la fine per Kozcuoğlu?

Nel frattempo Tarik sta per sposare Banu in gran segreto,

Endless Love, trame 1° episodio della seconda stagione

L’attesa per scoprire cosa accadrà a Emir durerà veramente poco, visto che subito dopo l’ultima puntata Endless Love 1° stagione assisteremo all’episodio che aprirà ufficialmente la seconda serie.

Emir sarà trovato in fin di vita e trasportato immediatamente in ospedale, dove verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici non potranno sciogliere subito la prognosi.

Nel frattempo Nihan sarà in stato confusionale e deciderà di raggiungere il fratello Ozan in ospedale, dove il giovane sarà ricoverato per una sospetta intossicazione. La moglie di Emir vorrà portarlo via con sé, ma qui scoprirà che il fratello si è impiccato. Colta da malore verrà distesa su un lettino, e poco dopo vedrà Vildan con la fede di Onder tra le mani.

Kemal verrà condotto in tribunale per il processo. Soydere sarà accusato di tentato omicidio nei confronti di Emir, e Nihan starà per fare il suo ingresso in aula come testimone dell’accusa. Leyla proverà a convincerla a ritrattare la sua testimonianza e tra le due donne ci sarà un duro scontro. Come andrà a finire? Non vi anticipiamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma vi invitiamo a seguirci per restare sempre aggiornati sulle ultime news Endless Love.