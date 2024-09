Chi è veramente Ayhan di Endless Love e per quale motivo in passato ha avuto guai con la giustizia? L’uomo – da poco arrivato a Istanbul – sarà sempre più attratto da Leyla. I due avranno anche un flirt. La cosa non piacerà affatto a Vildan. che farà qualche indagine su di lui scoprendo cose ambigue. A quel punto inviterà Leyla a cercare di fare luce sul passato dell’uomo con il quale avrà una relazione.

Anticipazioni turche Endless Love: un alone di mistero avvolge Ayhan

Recentemente i fans di Endless Love hanno avuto modo di assistere all’arrivo di un nuovo personaggio; Ayhan Kandarli, interpretato da Kerem Alışık (attore che in Italia è conosciuto per il ruolo di Alì Rahmet Fekeli in Terra Amara).

Del nuovo arrivato non sappiamo ancora molto, salvo che si tratta di un ex detenuto che – durante la detenzione – ha fatto la conoscenza di Kemal Soydere. Ma chi è veramente Ayhan? Il suo passato emergerà a poco a poco nei prossimi episodi, e presto scopriremo che l’uomo è legato al padre di Vildan e Leyla. Sarà in particolare quest’ultima ad attirare l’attenzione di Ayhan.

Ayhan e Leyla hanno una storia nelle prossime puntate Endless Love

Ben presto tra Ayhan e Leyla scatterà l’amore. I due avranno una storia che però non sarà vista di buon occhio dalla sorella di lei, Vildan. La madre di Nihan vorrà scoprire chi si cela dietro quell’uomo comparso improvvisamente in città, e indagando sul suo passato scoprirà qualcosa che la turberà molto.

A quel punto Vildan deciderà di parlarne con Leyla, e di invitarla a fare qualche piccola indagine lei stessa per avere conferma del fatto che l’uomo con il quale ha una relazione nasconde un passato ambiguo.

Endless Love anticipazioni Turchia: Ayhan conosceva il padre di Leyla e Vildan

Stando a quato riportato dagli spoiler turchi Leyla e Vildan scopriranno ben presto che Ayhan conosceva il loro padre ma si è guardato bene dall’informarle. Un “dettaglio” inquietante che spingerà Leyla ad affrontare Ayhan e chiedergli delle spiegazioni.

Tuttavia la donna non riuscirà a chiarire niente, perché Ayhan si mostrerà piuttosto evasivo davanti alle sue domande, e farà in modo di non rivelare niente sul suo passato.

La verità su Ayhan viene a galla nei prossimi episodi Endless Love

Tuttavia il suo segreto non resterà tale a lungo, visto che Leyla riuscirà a scoprire qualcosa su di lui. Stando alle anticipazioni la donna apprenderà che nel 1982 Ayhan rimase coinvolto in un caso giudiziario con l’accusa di avere rubato nell’azienda di suo padre.

All’epoca Ayhan era solo un umile ragazzo della bassa società, e non poté far nulla per difendersi dalle accuse del vecchio Acemzade, che non indugiò a pagare i giudici per farlo condannare. Ayhan finì così in carcere ingiustamente.