Una fortuita coincidenza darà vita a uno dei momenti più “teneri” nelle prossime puntate Endless Love. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi infatti, Kemal avrà modo di dormire accanto a Nihan e alla piccola Deniz. Soydere non saprà ancora che la bambina è sua figlia, ma negli occhi dell’uomo si accenderà uno sguardo di infinita dolcezza.

Anticipazioni Endless Love: Kemal vuole scoprire la verità sulla morte di Ozan

Il “suicidio” di Ozan in carcere lascerà molti interrogativi, e sia Nihan che Kemal cercheranno di scoprire cosa sia accaduto veramente. Soydere in particolare, sospetterà che dietro quanto accaduto ci sia lo zampino di Emir e dei suoi scagnozzi.

Kemal vorrà scoprire se – tra i complici di Kozcuoğlu – possa esserci anche Hakan e deciderà di tendere una trappola al commissario. L’uomo gli darà così delle informazioni sulla morte di Ozan, per capire se l’altro andrà a riferirle a Emir. I suoi dubbi troveranno conferma, e Nihan – che sarà d’accordo con Kemal di spiare il marito – registrerà la loro conversazione sul telefono.

Nihan e Kemal vicini nei prossimi episodi Endless Love

Una volta ottenute le prove che anche Hakan sarà nel fitto gruppo di persone corrotte da Emir, Nihan contatterà Kemal. I due decideranno di incontrarsi a casa di Leyla, e Nihan – consapevole dei rischi che correrebbe nel lasciare la bambina a casa con il consorte – deciderà di portarla con sé.

I due piomberanno a casa di Leyla durante una cena tra lei e Ayhan, e Nihan insisterà per sapere come abbia fatto a conoscerlo. Lei le racconterà allora di averlo incontrato una volta che si era recata in carcere a trovare Kemal. Quel riferimento farà riaffiorare in Nihan un doloroso ricordo, di quando Soydere aveva rifiutato di incontrarla perché era arrabbiato con lei per la sua deposizione.

Il risentimento di Nihan per quel gesto riaffiorerà più tardi, quando la donna si recherà al piano superiore a controllare la piccola Deniz che starà dormendo. Lui la seguirà e i due sembreranno riavvicinarsi pericolosamente, ma Kemal non vorrà farsi illusioni e finirà per ristabilire le giuste distanze tra loro.

Endless Love, trame turche: Kemal, Nihan e Deniz dormono insieme

Nihan si distenderà accanto alla figlia, e finirà per addormentarsi. Kemal le osserverà con una dolcezza infinita e deciderà di coricarsi vicino a loro. Anche lui finirà per addormentarsi, ignaro del fatto che quella sia la prima volta in cui dormirà accanto alla figlia.

Soydere infatti ancora non saprà la verità sulla paternità di Deniz, visto che si sarà rifiutato di vedere Nihan in carcere proprio quando lei era sul punto di rivelargli che la bambina è sua figlia. Non volendo che la donna possa vederlo al suo risveglio, si allontanerà in silenzio dalla stanza e lascerà la casa di Leyla. Tuttavia Nihan farà molta fatica a dimenticare le sensazioni di quell’attimo “a tre”.