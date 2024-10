Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Gli spoiler turchi rivelano che Asu si troverà ad affrontare un periodo decisamente complicato della sua vita. La Alacahan avrà pensato di liberarsi per sempre della sua rivale in amore facendo manomettere i freni della sua auto, un piano che tuttavia non andrà in porto visto che Nihan riuscirà a salvarsi. La situazione precipiterà quando Emir scoprirà ciò che sua sorella avrà fatto a sua moglie.

Anticipazioni turche Endless Love: la scoperta di Emir

Emir non tarderà a scoprire che dietro l’incidente di Nihan si nasconderà sua sorella Asu. Una volta appurato che la vettura era stata sabotata, Kozcuoğlu vorrà vederci chiaro. Scoprirà così che a manomettere la macchina sarà stato Gurcan, un uomo assoldato da sua sorella Asu con la complicità di Tufan. A questo punto Emir scatenerà la sua rabbia contro la sorella, rea di aver tentato di uccidere sua moglie.

Mujigan costretta a intervenire nelle prossime puntate Endless Love

Parlando con Galip, Emir si dirà intenzionato a far pagare alla sorella quel gesto, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. La sua furia sarà talmente forte, che lo stesso Galip inizierà a temere che il figlio possa compiere qualche gesto sconsiderato.

Per questo motivo chiederà a Mujgan di intervenire. La donna sarà ancora molto debole, e avrà appena iniziato a riprendersi dopo essersi risvegliata dal coma, ma nonostante le sue condizioni di salute ancora cagionevoli, la donna deciderà di mediare tra i figli per impedire che Emir possa uccidere Asu.

Mujgan chiederà a Nihan di accompagnarla nel punto in cui i figli dovrebbero incontrarsi. Emir avrà chiesto alla sorella di raggiungerlo per poterle spiattellare in faccia quanto ha scoperto, ma Mujgan li inviterà a smettere di farsi guerra e insisterà affinché Asu consegni al fratello tutte le prove che lo inchiodano per la morte di Ozan.

La madre dei due ragazzi rincarerà la dose, dicendo a Emir che – qualora lui decidesse di far del male ad Asu – lei sarebbe pronta a togliersi la vita. Mujgan saprà fin troppo bene che il ragazzo non potrebbe mai fare qualcosa che metterebbe in pericolo la madre.

Endless Love, spoiler Turchia: Nihan furiosa con Asu

Mujgan sarà così riuscita a fermare la guerra tra Emir e Asu, ma una nuova nube si staglierà all’orizzonte nel momento in cui Nihan potrà sentire parte della conversazione tra i tre Kozcuoğlu. Dalle loro parole capirà che è stata Asu a tentare di ucciderla, e la affronterà rinfacciandole di aver messo a repentaglio anche la vita di Deniz, che avrebbe potuto trovarsi nell’auto con lei.

Subito dopo Nihan riferirà quanto avrà appena scoperto a Kemal, e Soydere inizierà a chiedersi se Asu possa avere avuto un ruolo anche nell’omicidio di Ozan.