Sarà una giornata senza dubbio memorabile per i tantissimi fans della soap turca Endless Love. Oggi – martedì 4 febbraio – le vicende di Kemal Soydere e Nihan Sezin infatti faranno il bis, presentandosi al doppio appuntamento che li vedrà protagonisti sia nel pomeriggio che in prima serata su Canale 5. E proprio in prima time andrà in onda stasera il gran finale di sempre di questo serial turco che ha saputo conquistare il cuore di tantissimi spettatori. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Endless Love, doppio appuntamento su Canale 5

Dopo aver detto addio alla prima serata lo scorso dicembre, quando i vertici Mediaset avevano deciso di toglierla dal palinsesto il giovedì sera subito dopo le vacanze di Natale, Endless Love tornerà stasera a occupare il prestigioso spazio in prime time di Canale 5.

Oltre al consueto episodio pomeridiano – che andrà in onda dalle 14:08 alle 14:45 circa – la dizi turca si ripresenterà anche in prime time, con due episodi inediti che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:35 circa. Ma questa non sarà l’unica novità di oggi per i fans, poiché proprio i due episodi serali ci sveleranno il gran finale di sempre di Endless Love. Stasera – poco prima di mezzanotte – calerà il sipario su una delle soap opera turche più amate.

Le vicende dei Soydere – dopo aver “ereditato” lo spazio precedentemente occupato da Terra Amara – hanno ampiamente dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano, e nel corso dei mesi hanno tenuti incollati davanti ai teleschermi moltissimi telespettatori, facendo registrare una media del 20% di share. Tuttavia anche le cose belle finiscono, e per Endless Love è arrivato il momento di scrivere la parola “fine”. Se volete scoprire come andrà a finire vi consigliamo di dare un’occhiata a questo articolo, mentre se siete curiosi di sapere cosa prenderà il suo posto continuate a leggere.

Quale soap prenderà il posto di Endless Love?

Come era già accaduto con Terra Amara, anche la fine di Endless Love potrebbe lasciare un senso di vuoto nei tantissimi fans delle serie TV drammatiche turche. Tuttavia ancora una volta i vertici Mediaset hanno dimostrato di poter trovare una degna “sostituta” (e ancora una volta si tratterà di una dizi turca). A partire da domani – mercoledì 5 febbraio – i telespettatori che si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset troveranno ad attenderli Aldatmak (Tradimento nella versione italiana).

Sarà la serie con Vahide Perçin a occupare il palinsesto pomeridiano di Canale 5, con episodi che prenderanno il via alle 14:09, subito dopo Beautiful, e ci terranno compagnia fino alle 14:45, quando il timone passerà a Maria De Filippo, con Uomini & Donne prima e Amici di Maria subito dopo.

Sulla soap ambientata sulle vicende del giudice Güzide non c’è molto da dire, visto che ha già dimostrato di saper conquistare i fans italiani con gli episodi andati in onda finora la domenica sera e – più recentemente – anche il sabato pomeriggio. Curiosi di sapere cosa ci riserverà in futuro questo mix di segreti, intrighi e continui colpi di scena? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.