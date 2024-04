Endless Love oggi – giovedì 25 aprile – non andrà in onda, coloro che si collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende dei loro beniamini resteranno delusi. La serie turca di Canale 5 salta l’appuntamento con i suoi fans in questo giorno di festa: cosa vedremo al suo posto e quando tornerà in TV? Ecco qualche dettaglio sul cambio programmazione Mediaset di oggi.

Endless Love non va in onda, perché?

Il cambio palinsesto Mediaset per la giornata di oggi – 25 aprile – ha comportato importanti modifiche al daytime della rete ammiraglia di Cologno Monzese. A prendersi una pausa per la festa della Liberazione – oltre alle consuete trasmissioni condotte da Maria De Filippi Uomini & Donne e il pomeridiano di Amici 23 – ci sarà anche Endless Love.

In questo giovedì festivo i vertici Mediaset hanno infatti programmato un turno di riposo per la serie TV turca su Kemal e Nihan, che quindi oggi non andrà in onda come di consueto alle 14:10 su Canale 5.

Cosa vedremo al suo posto? Il daytime di Canale 5 solitamente occupato dalla serie TV turca, proporrà un maxi appuntamento con un’altra telenovela di successo e molto amata dal pubblico: La Promessa. Saranno quindi le vicende di Manuel e Jana a tenerci compagnia nel pomeriggio festivo, mentre Endless Love si prepara a tornare con una graditissima sorpresa.

Quando torna su Canale 5 Endless Love?

I fans della soap turca possono stare tranquilli e godersi la giornata di festa sereni. Le vicende di Kemal Soydere e Nihan Sezin torneranno a farci compagnia domani, venerdì 26 aprile 2024, con ben due episodi che prenderanno il via alle 14:24 e ci terranno compagnia fino alle 16:10 circa.

Nelle puntate in onda domani vedremo Emir invitare Zeynep a cena, ma la ragazza non potrà incontrarsi con lui perché Salih – dopo averla colta di sorpresa per parlare – la riaccompagnerà a casa. Nel frattempo Nihan si troverà nel bosco con Kemal. La donna – come al solito – approfitterà del fatto che sono soli per provocare e stuzzicare l’ex fidanzato. Ma proprio in quel momento arriverà una telefonata di Emir.

Per rimanere aggiornati sugli ulteriori sviluppi della soap e per conoscere tutte le news Endless Love in anteprima continuate a seguirci.