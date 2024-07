I dubbi di Kemal diventeranno certezze nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Soydere scoprirà un “dettaglio” che confermerà i suoi sospetti e lo porterà a pensare che Asu possa davvero essere la sorella segreta di Emir. Come reagirà a questa nuova notizia? Scopriamolo insieme.

Endless Love trame turche: i sospetti di Kemal

Quando Kemal noterà a casa di Fehime la stessa borsa che aveva visto un anno prima nell’abitazione di Tufan, si accenderà nella sua mente un campanello. Soydere deciderà di indagare, e con la sua solita meticolosità si recherà perfino all’anagrafe, dove scoprirà che i genitori della ragazza sono deceduti nel 1988 mentre lei è nata nel 1991.

Kemal riuscirà trovare un’unica spiegazione a questo particolare, e penserà che sia proprio Asu la figlia segreta di Mujgan, e dunque la sorella di Emir. Il giovane Soydere parlerà dei suoi sospetti con Nihan, Leyla e Ayhan, e tutti insieme concorderanno sul fatto che probabilmente Hakki abbia fatto passare Asu come sua nipote perché in realtà era lui l’uomo innamorato segretamente di Mujgan. La donna avrà partorito nello stesso paese in cui viveva anche Hakki?

Si tratterà di una teoria tutt’altro che facile da dimostrare, e Kemal chiederà a Leyla e Aihan di recarsi là per scoprire qualcosa di più.

Una verità sconvolgente nei prossimi episodi Endless Love

La ricerca non tarderà a dare i suoi frutti, e una volta in possesso del certificato di nascita della giovane Kemal non avrà più alcun dubbio: Asu è figlia di Mujigan e Galip. Tuttavia Soydere preferirà tenere per sé quanto ha scoperto, e non rivelerà alla fidanzata di aver finalmente fatto luce sul suo passato.

Kemal per un po’ di tempo continuerà a mantenere in piedi il loro fidanzamento, fingendo di non sapere che lei sia in realtà la sorella segreta di Emir. Ma Soydere avrà ormai smascherato le sue bugie sui veri genitori, e – mentre porterà avanti la loro relazione come se niente fosse – si preparerà a incastrarla.

Cosa avrà in mente il giovane? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.