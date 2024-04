Adrenalina alle stelle nelle prossime puntate Endless Love. Gli spoiler turchi rivelano che dopo la scomparsa di Asu in Endless Love Kemal finirà nei guai. Gli investigatori troveranno degli indizi che sembreranno incastrarlo. Nel frattempo Tufan – fuori controllo per quanto accaduto – rapirà Nihan con l’intento di far venire a galla la verità. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi della soap di Canale 5.

Anticipazioni Turchia Endless Love: dov’è finita Asu?

Kemal avrà degli improvvisi flashback della sera precedente e proverà a ricostruire quanto accaduto: è davvero lui il responsabile della sparizione di Asu? Dopo aver assistito alla scoperta di un lato completamente oscuro della donna – che in realtà è un’assassina ed è responsabile della morte di Ozan – vedremo Nihan e Kemal recarsi a casa sua.

I due giungeranno fino a lì per avere delle risposte, dopo che Gurcan – esecutore materiale della morte di Ozan – avrà tradito Asu rivelando a Emir che è stata lei a macchinare tutto. In realtà però troveranno solo ulteriori domande.

Non vi sarà alcuna traccia di Asu nella casa, e una scia di sangue in camera da letto li porterà a temere il peggio. Che fine avrà fatto Asu? Verrà allertata anche la polizia, che si metterà subito al lavoro per capire cosa sia accaduto, mentre si farà strada l’ipotesi che la ragazza sia stata assassinata.

Spoiler turchi Endless Love, Kemal non ricorda nulla

La sparizione di Asu getterà tutti nel panico. Emir sarà sconvolto per la scomparsa della sorella e si recherà da Hakan per cercare di capire cosa possa essere accaduto. Prima però farà sparire alcune tracce di sangue da una barca, gesto che getterà ulteriori ombre sulla vicenda e farà supporre che lui possa essere implicato in quanto accaduto.

Anche Kemal cederà alla paura, quando gli inquirenti troveranno in casa sua un coltello e l’anello di Asu. Il giovane non ricorderà niente della sera precedente, se non di aver incontrato la ragazza. Davvero è responsabile della sua scomparsa? E perché non ricorda niente? Mentre tutti gli indizi sembreranno essere contro di lui, Kemal rifletterà a lungo, e giungerà alla conclusione che qualcuno abbia voluto incastrarlo per metterlo fuori gioco.

Nihan rapita da Tufan nelle prossime puntate Endless Love

Neppure Tufan resterà indifferente davanti alla scomparsa di Asu. Sempre più convinto che Emir c’entri qualcosa. e che il solo modo per far luce sulla vicenda sia far crollare il figlio di Mujigan, deciderà di rapire Nihan. L’uomo saprà infatti che – se esiste una persona per la quale Emir potrebbe perdere il controllo – questa è proprio Nihan.

“Ho bisogno del tuo aiuto” così Tufan si rivolgerà a Nihan, e nelle sue parole ci sarà un tono minaccioso.

Curiosi di conoscere qualcosa di più su questa avvincente storyline? Continuate a seguirci per non perdervi le news Endless Love.