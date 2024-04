Cosa accadrà prossimamente nella nuova serie turca Endless Love? Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia rivelano che nelle prossime puntate della soap assisteremo a momenti di paura per la sorte di Zeynep. La giovane donna sarà infatti vittima dell’ira di Nihan e Vildan. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Endless Love, Zeynep in fuga

Nelle prossime puntate Endless Love Zeynep sarà costretta a fuggire in fretta, dopo aver confessato di aver ucciso Ozan. La giovane potrà contare sull’aiuto di Emir, che organizzerà la sua fuga per impedire che possa finire in prigione.

Dopo aver trascorso un’ultima notte con Emir, Zeynep si prepara così ad attraversare la frontiera e trasferirsi in un altro Paese, ignara di essere solo una pedina nelle mani di Kozcuoglu, che intende servirsi di lei per allontanare Nihan da Kemal.

Spoiler turchi Endless Love: Zeynep viene ferita

Le cose però non vanno come previsto: Nihan e Vildan riescono a rintracciare Zeynep prima che lei lasci per sempre il Paese. Mentre si trova sul ponte che la separa dalla nave che la porterà via, Zeynep sente le urla di Vildan che – insieme a Nihan – è riuscita a rintracciarla prima della precipitosa partenza.

Nihan vuole impedire a Zeynep di lasciare la città senza essere assicurata alla giustizia, mentre Vildan è intenzionata a ucciderla, per vendicare la morte di Ozan. La donna punta un’arma contro la ragazza, e a nulla sembrano servire i tentativi di Nihan di disarmarla.

“Fermati, è incinta” con queste parole Nihan prova a fermare Vildan, che davanti a questa rivelazione appare confusa. Nell’ennesimo tentativo di disarmarla parte accidentalmente un colpo che raggiunge Zeynep alla schiena.

Anticipazioni turche Endless Love: Kemal corre da Zeynep e caccia via Nihan

Quando si rende conto di cosa è successo, Kemal raggiunge in fretta il ponte e stringe la sorella tra le braccia, pregando perché non la lasci.

Mentre Emir chiama un’ambulanza, Nihan appare sconvolta perché convinta di aver ucciso Zeynep. Kemal la caccia via senza voler ascoltare la sua versione dei fatti.

Curiosi di conoscere qualcosa di più su questa avvincente storyline? Continuate a seguirci per non perdervi le news Endless Love.