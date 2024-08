Momenti di grande tensione ci attendono nelle prossime puntate Endless Love. Riflettori puntati su Tufan, che dopo l’addio di Asu sarà disperato. La giovane – quando scoprirà che è stato lui a spedire a Ozan le foto del tradimento – rifiuterà ogni rapporto con lui.

Endless Love, trame turche 2° stagione: Kemal affronta Tufan

Nei prossimi episodi Endless Love Asu sarà furiosa con Tufan quando scoprirà che le avrà nascosto di essere stato lui a spedire a Ozan le foto del tradimento della moglie. Tutto avrà inizio quando Kemal si presenterà a casa dell’uomo e lo affronterà a muso duro. Soydere non saprà spiegarsi il motivo che potrebbe aver spinto il braccio destro di Emir a inviare quelle foto a Ozan in carcere, ma ha una sola certezza: è stato lui!

Asu si troverà a casa di Tufan nel momento in cui giungerà Kemal, e correrà a nascondersi. Ma proprio la presenza della donna – e il timore che Soydere possa scoprirla rovistando in casa alla ricerca delle foto – spingerà Tufan a consegnargliele.

Soydere se ne andrà con la prova nelle sue mani, ma Tufan dovrà affrontare un confronto duro con Asu.

Asu spietata nelle prossime puntate Endless Love

Asu avrà ascoltato senza essere vista la conversazione tra Kemal e Tufan, e quando Soydere si allontanerà affronterà duramente il suo amico, urlandogli che mandare Kemal in galera non sarebbe servito a farla avvicinare a lui.

“Pensavi che mi saresti piaciuto tu? Non osare avvicinarti, la nostra collaborazione è finita” Con queste parole Asu spegnerà ogni speranza in Tufan, e dopo averle pronunciate se ne andrà sbattendo la porta.

Spoiler Endless Love: Tufan non si arrende

Tufan si renderà conto che sarà impossibile riuscire a farsi perdonare da Asu, ma non intenderà arrendersi. L’uomo le correrà dietro e, con gli occhi pieni di lacrime, le dirà che tutto quello che ha fatto – compreso l’omicidio di Nazif – l’ha fatto per lei.

Piangendo, Tufan prometterà ad Asu che riuscirà a guadagnarsi di nuovo la sua fiducia, ma lei gli risponderà di non voler essere più sua complice. “Ti prego, non buttarmi fuori dalla tua vita” implorerà Tufan, “Per favore non lasciarmi, sei il motivo per cui vivo“.

Ma il suo appello non basterà a farle cambiare idea. Asu ribadirà di voler chiudere gli affari con lui, e l’uomo mediterà di vendicarsi.

Endless Love, spoiler Turchia: la vendetta di Tufan

Il compleanno di Emir offrirà a Tufan l’occasione di vendicarsi di Asu. L’uomo si preparerà a rendere pubblico il legame di sangue che la giovane ha con Emir. Usando un proiettore Tufan avrà intenzione di dire a tutti che Emir ed Asu sono fratello e sorella.

La festa a sorpresa che Nihan avrà organizzato per il compleanno del marito rischierà così di diventare un incubo per Asu. Riuscirà a evitare che Tufan porti a termine il suo progetto? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.