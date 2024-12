I fans di Endless Love sanno ormai bene che i colpi di scena nella soap turca sono sempre dietro l’angolo, e nel corso dei prossimi episodi assisteranno a momenti di altissima tensione. La follia di Emir tornerà protagonista, e Kozcuoğlu arriverà a cercare di bruciare viva Zeynep, pur di vendicarsi su Kemal.

Endless Love, trame turche: la vendetta di Emir

Nelle nostre precedenti anticipazioni vi abbiamo già rivelato che Emir escogiterà un piano per rapire la piccola Deniz e Zeynep, approfittando di una serata romantica che Kemal e Nihan decideranno di concedersi.

Dopo essere riuscito a far proiettare la sua immagine con la bambina tra le braccia nella sala cinematografica in cui si troveranno i neo sposi, l’uomo escogiterà un piano per attirare il nemico Kemal in una trappola mortale. Come farà? Emir si servirà di sua moglie Zeynep per attirare il cognato.

Zeynep cerca di salvare Deniz nelle prossime puntate Endless Love

Rinchiusa in un appartamento non molto distante dalla casa di Nihan e Kemal, Zeynep si risveglierà e realizzerà che il marito avrà perso ogni traccia di lucidità. Mentre Emir osserverà i movimenti di Zeynep attraverso una telecamera nascosta, la giovane donna cercherà una via di fuga per avvisare il fratello e salvarlo dalla follia di Kozcuoğlu, e al tempo stesso portare in salvo la nipote Deniz.

L’occasione arriverà nel momento in cui Emir sembrerà inerme a causa di un forte dolore alla gamba. A quel punto Zeynep prenderà in braccio la piccola Deniz e cercherà di scappare dalla casa dove lui le tiene prigioniere. La fuga però durerà pochissimo, perché un uomo di fiducia di Kozcuoğlu riuscirà a raggiungerla e riportarla indietro. A quel punto nella mente di Emir si farà strada un piano diabolico.

Endless Love, spoiler turchi: Emir cerca di bruciare viva Zeynep

Emir telefonerà a Kemal e gli comunicherà che la sua vendetta sarà appena iniziata. Dopo avergli rinfacciato di non aver rispettato i suoi patti, e aver coinvolto la polizia, Emir annuncerà a Kemal che la sua prima vittima sarà la sorella Zeynep. Subito dopo legherà la donna a letto e cospargerà del liquido infiammabile sul materasso. Poco distante poserà una candela accesa che – una volta consumata – darà il via a un incendio mortale per la giovane Soydere.

Ma Emir vorrà assicurarsi che il suo nemico numero uno assista alla morte della sorella, e per questo farà una videochiamata a Kemal prima di lasciare la casa con la piccola Deniz. Soydere sarà preoccupatissimo nel vedere la sorella in pericolo di vita. Fortunatamente il team di poliziotti guidato da Hakan riuscirà a rintracciare la casa da cui proviene la videochiamata e a salvare Zeynep pochi secondi prima dell’incendio.

Il pericolo sarà così scongiurato, ma Hakan non sarà così sicuro che i Soydere siano al sicuro. Il commissario sarà infatti convinto che Emir abbia voluto solo dare un primo avvertimento a Kemal, e che la sua vendetta – quella vera – stia per arrivare.

Emir sarà sempre più fuori controllo, e non è da escludere che i timori di Hakan possano rivelarsi fondati. Sarà davvero così? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Endless Love.