In questi mesi abbiamo visto Emir Kozcuoğlu mettere in atto piani malvagi pur di riuscire a dividere Kemal da Nihan, ma quello che ci attende nelle prossime puntate Endless Love supera l’immaginabile. Cosa escogiterà Emir nei prossimi episodi dell’amata soap turca? Scopriamolo insieme.

Trame turche Endless Love: Emir crede di aver ucciso Kemal Soydere

Nelle nostre precedenti anticipazioni vi abbiamo rivelato che Emir riuscirà a tendere una trappola per Kemal e Nihan, costringendo poi l’ex moglie a scegliere tra la vita della figlia e quella del neo sposo. Sezin disperata sarà così costretta a premere il grilletto, e il proiettile raggiungerà Kemal in pieno petto. Soydere cadrà a terra apparentemente esanime.

Kozcuoğlu penserà così di essersi definitivamente liberato del nemico, e finirà per distrarsi. La sua distrazione si rivelerà però fatale, visto che Kemal si rialzerà e mostrerà a Emir il giubbotto antiproiettile che gli avrà salvato la vita. Emir vedrà così svanire la sua vittoria e dovrà anche prepararsi a un’amara sconfitta.

Hakan pronto a catturare Emir nelle prossime puntate Endless Love

Non solo Kemal Soydere avrà indossato un giubbotto antiproiettile prima di recarsi nella casa in cui pensava che Emir tenesse prigioniera Deniz, ma avrà anche informato Hakan. Il commissario avrà così circondato la casa con i suoi uomini, e il destino di Emir sembrerà segnato.

Tuttavia l’uomo riuscirà a salvarsi ancora una volta, grazie a un’uscita secondaria che un suo scagnozzo gli avrà mostrato per ogni evenienza. Emir riuscirà così a fuggire, ma nella fuga verrà raggiunto da un proiettile alla spalla sparato da Hakan.

Endless Love, spoiler turchi: Emir ferito medita vendetta

Dopo essere sfuggito ad Hakan e ai suoi uomini, Emir si farà curare la ferita alla spalla da uno scagnozzo. Kozcuoğlu saprà bene infatti che la possibilità di rivolgersi a un ospedale gli sarà preclusa, poiché se dovesse presentarsi al pronto soccorso per lui scatterebbe immediatamente l’arresto.

Mentre il suo uomo di fiducia lo medicherà, Emir farà un’importante rivelazione: si dichiarerà pronto a scrivere un finale epico per la storia d’amore tra Nihan Sezin e Kemal Soydere, e la sua vendetta passerà anche attraverso sua sorella Asu. Emir si preparerà a far scappare la Alacahan dalla clinica psichiatrica dove sarà ricoverata dopo che i suoi crimini saranno venuti alla luce.

La Alacahan riuscirà a evitare il carcere, grazie a un avvocato che la assisterà e la farà dichiarare incapace di intendere e di volere. Nell’ospedale psichiatrico la donna continuerà ad avere contatti con Emir, che come anticipato si preparerà a farla fuggire per usarla come una pedina per i suoi loschi piani. Cos’altro avrà in mente Kozcuoğlu? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Kara Sevda.