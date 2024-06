Nei prossimi episodi Endless Love assisteremo a un nuovo colpo di scena sulla morte di Ozan. Il ragazzo morirà in circostanze misteriose, e la sua morte sarà al centro di gran parte delle puntate della seconda stagione. Se in un primo momento tutti penseranno che il giovane possa essersi tolto la vita, le indagini riusciranno a fare chiarezza. Curiosi di sapere cosa accadrà?

Anticipazioni Endless Love, la morte di Ozan

Il fratello di Nihan viene a sapere della relazione tra Zeynep ed Emir mentre è in carcere, e convoca la donna che ama per sentire dalle sue labbra cosa l’abbia spinta tra le braccia di un uomo tanto spietato e crudele. Lei prova a dargli la sua versione dei fatti, ma il confronto degenera in un litigio.

A quel punto Zeynep mette un cuscino sulla faccia di Ozan, che perde i sensi. La ragazza è disperata, perché convinta di averlo ucciso. Tarik – giunto sul posto perché inviato da Emir – trova la sorella in lacrime, e per aiutarla inscena il suicidio di Ozan appendendolo al soffitto con un filo elettrico.

All’inizio tutti credono a questa versione dei fatti, ma con il tempo le autorità riescono a far luce sul delitto.

Spoiler Turchia Endless Love, com’è morto Ozan?

Se in un primo momento Zeynep pensa di averlo ucciso, in seguito i sospetti si spostano su Asu. È stato il suo scagnozzo Gürcan – incaricato dalla stessa Asu – a somministrargli una dose di veleno? A questo punto la polizia decide di fare chiarezza e dispone l’autopsia sul cadavere di Ozan.

Questo sembra in un primo momento impossibile, perché Tarik ha provveduto a “prelevare” il corpo del ragazzo dalla tomba, seppellendolo in un altro punto del cimitero. Lo ha fatto per salvare ancora una volta sua sorella, ma i suoi sforzi appaiono vani visto che la polizia riesce a scovare dove ha nascosto il corpo.

Si procede così con l’esame autoptico, che riserva non poche sorprese.

Anticipazioni straniere Endless Love: Zeynep non ha ucciso Ozan

Dall’autopsia emerge che Ozan non si è suicidato, e non è morto soffocato o avvelenato: qualcuno l’ha appeso al soffitto. A comunicare a Nihan e Kemal i risultati dell’esame, che di fatto scagionano sia Zeynep che Asu, è la detective Mercan.

Si scopre così che al momento dell’arrivo di Zeynep in carcere, Ozan era già stato avvelenato, e quando lei gli ha premuto il cuscino sulla faccia il veleno lo ha fatto andare in coma. Il giovane ha perso i sensi e il cuore sembrava essersi fermato, ma in realtà era vivo. Qualcuno – nel tentativo di insabbiare il gesto di Zeynep – lo ha appeso al soffitto. Appare subito chiaro che la ragazza fisicamente non avrebbe potuto farlo. La persona che ha inscenato il suicidio gli ha spezzato il collo mentre era ancora vivo, ed è così diventato il suo assassino.

La polizia non sa ancora che è stato Tarik, e – a parte Zeynep – solo un’altra persona è a conoscenza della cosa: Kemal. Poco prima che giungessero i risultati dell’autopsia è stato infatti lo stesso Tarik a informare il fratello di come sono andate le cose. Kemal a questo punto vuole solo proteggerlo e impedire che per Tarik possano scattare le manette. Ci riuscirà?

Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Endless Love.