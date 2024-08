Adrenalina alle stelle nelle prossime puntate Endless Love (Kara Sevda). Asu affronterà duramente Tufan, e lo schiaffeggerà rimproverandolo per aver mandato a Ozan le foto del tradimento di Zeynep ed Emir. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Endless Love, puntate 2° stagione: Kemal scopre la verità sulle foto inviate a Ozan

Nelle prossime puntate Endless Love Kemal e Nihan decideranno di separarsi definitivamente, ma sebbene le loro strade prenderanno direzioni diverse, Soydere non sarà disposto a desistere nella ricerca della verità sulla morte di Ozan.

Nihan però non sarà disposta a tollerare la continua invadenza di Kemal, e gli dirà chiaramente che – se anche dovesse fare qualcosa per la memoria di suo fratello – lei non potrà mai perdonarlo per le sue scelte.

“Sapevamo tutti che Ozan sarebbe morto finendo in prigione, ma tu cosa hai fatto?”

Con queste parole dure Nihan esprimerà a Kemal tutta la sua rabbia, e lui non potrà fare altro che rammaricarsi, anche se neppure questo dialogo riuscirà a porre fine alle sue indagini. Dopo aver interrogato le due guardie che erano di turno quando Ozan si è “suicidato”, Kemal scoprirà che è stato Tufan a consegnare al detenuto le foto del tradimento di Zeynep.

Endless Love, trame turche: Kemal affronta Tufan

A quel punto Soydere si recherà da Tufan e affronterà il braccio destro di Emir per farsi consegnare le foto che hanno spinto Ozan a suicidarsi. In casa di Tufan in quel momento ci sarà anche Asu, che correrà a nascondersi.

Kemal affronterà Tufan chiedendogli le foto che ritraggono Kozcuoğlu e Zeynep, ma lui dirà di non averle. Soydere perderà la pazienza e inizierà a frugare per tutta la casa. Il suo comportamento spaventerà Tufan, che inizierà a temere che Kemal possa scoprire Asu. Per questo motivo l’uomo correrà a prendere le foto dalla cassaforte e gliele consegnerà.

Asu attacca Tufan nelle prossime puntate Endless Love

Asu dal puntoin cui si sarà nascosta, riuscirà ad ascoltare l’intera conversazione e – una volta che Kemal se ne sarà andato – affronterà il suo amico e gli urlerà “Quante altre volte mi hai pugnalata alle spalle? Hai invitato quelle foto per sbarazzarti di Emir e di Kemal“.

Tufan cercherà di giustificarsi dicendo che voleva solo che la verità venisse fuori, ma la donna non gli crederà. “Pensi che se Kemal fosse andato in prigione sarei corsa da te?” gli urlerà con disprezzo. La donna lascerà la casa di Tufan chiudendo per sempre i rapporti con lui.

Come si evolverà questa nuova storyline? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.