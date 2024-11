Nuovi colpi di scena ci attendono nelle nuove puntate Endless Love. La soap turca – il cui titolo originale è Kara Sevda – andrà in onda in formato “ridotto” dopo il cambio palinsesto Mediaset che ha sospeso la serie nel daytime pomeridiano feriale. Saranno quindi pochi appuntamenti, che comunque promettono di regalarci nuove vicende che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà nei prossimi episodi? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Endless Love: Nihan accusa Zeynep

Sarà una settimana sicuramente particolare per i fans della soap turca Endless Love, che potranno trovare i loro beniamini ad attenderli solo nella maxi puntata di sabato 9 e in prime time giovedì 14 novembre.

Nonostante il numero “limitato” di episodi però, non mancheranno i colpi di scena. I riflettori saranno puntati sulla rivelazione di Nihan alle autorità. Sezin accuserà pubblicamente Zeynep dell’omicidio di suo fratello Ozan, per poi accusare Kemal di aver nascosto delle importanti prove per proteggere sua sorella. In particolare Nihan farà riferimento a un video girato un anno prima, dove si vedrà chiaramente Zeynep mentre soffocherà Ozan con un cuscino.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Zeynep rischia di perdere il bambino

La discussione tra Nihan e Zeynep sfocerà in una colluttazione dai risvolti imprevedibili. Sezin sarà sconvolta quando la sorella di Kemal avrà un’emorragia e la supplicherà di soccorrerla per non farle perdere il bambino.

Nihan scoprirà così la gravidanza di Zeynep e – lasciati da parte tutti i rancori – deciderà di soccorrerla e la porterà in ospedale. Il bambino si salverà? Lo scopriremo negli episodi in onda sabato 16 novembre. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Endless Love.

Dove vedere Endless Love nella settimana dal 9 al 15 novembre

Le puntate inedite Endless Love potranno essere seguite in diretta su Canale 5:

sabato 9 novembre dalle 14:44 alle 16:30 circa

giovedì 14 novembre dalle 21:35 alle 23:30 circa

Dopo la messa in onda gli episodi saranno resi disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.