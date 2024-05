La serie tv turca Endless Love è giunta all’ottava settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 25 al 31 maggio nel daytime di Canale 5 assisteremo al rapimento di Nihan. La ragazza sparisce, facendo perdere le sue tracce, e questo fa preoccupare molto Kemal che – poco prima di questo evento – si era nuovamente dichiarato a lei confessandole il suo amore. L’uomo si mette così al lavoro per cercare di scoprire dove sia stata portata, mentre la famiglia di Ozan è impegnata a preparare il banchetto per il matrimonio del figlio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Endless Love dal 18 al 24 maggio

Kemal decide di dichiararsi a Nihan, e per ribadirle il suo amore un luogo segreto e appartato. Durante questo incontro l’uomo coglie l’occasione per ribadire a Nihan tutto il suo amore e si lascia andare a una nuova dichiarazione. Kemal le dice di essere stufo del fatto che siano costretti a vivere questa storia d’amore in maniera clandestina.

Nel frattempo la famiglia di Ozan è impegnata a organizzare un ricevimento importante per le nozze del figlio con Zeynep. Kemal si presenta alla festa in compagnia di Asu, e questo finisce per scatenare la gelosia di Nihan.

Endless Love, anticipazioni settimanali: Nihan rapita

Nihan viene portata via da un gruppo di uomini incaricati da Taner e rinchiusa all’interno di un vecchio magazzino abbandonato. Il rapimento di Nihan è per l’uomo un modo di vendicarsi di Emir e fargliela pagare. Emir – preoccupato dopo la sparizione della donna – riceve una telefonata anonima con la quale viene informato del vero mandante del rapimento di sua moglie.

Endless Love, spoiler al 31 maggio