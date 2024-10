Cosa accadrà prossimamente nella serie tv turca Endless Love (Kara Sevda)? Nella settimana che va dal 12 al 18 ottobre riflettori puntati su Kemal, che finalmente riuscirà ad avere in mano la prova per poter dimostrare che Deniz è sua figlia. Soydere riuscirà a impossessarsi del ciuccio della bambina, ma Asu complotterà con Emir per mandare a monte i suoi piani.

Trame settimanali Endless Love fino al 18 ottobre

Le anticipazioni Endless Love dal 12 al 18 ottobre rivelano che Kemal non sarà disposto ad arrendersi facilmente, né davanti ai sentimenti che prova per Nihan né nella ricerca della verità sulla paternità della piccola Deniz.

Soydere giurerà così amore eterno a Nihan, ma lei non riuscirà a contraccambiare i suoi sentimenti a causa del timore di ciò che il marito potrebbe fare alla piccola Deniz. Emir ha già dimostrato più volte di essere disposto a usare la bambina come arma di ricatto nei confronti della moglie, e l’amore materno di Nihan prevale su qualsiasi altro sentimento. La donna non potrebbe mai compiere un’azione che possa mettere in pericolo sua figlia.

Kara Sevda, spoiler al 18 ottobre: Kemal ha in mano il ciuccio di Deniz

Una nuova svolta nella ricerca della verità sulla paternità di Deniz potrebbe arrivare presto. Con la complicità di Leyla, Kemal riuscirà infatti a impossessarsi del ciuccio della bambina. La zia di Nihan si rivelerà molto abile nell’evitare la trappola che Emir – con l’aiuto di Asu – le avrà teso. Kozcuoğlu si accorderà infatti con la sorella affinché faccia sparire il vero ciuccio e ne lasci in bella mostra uno che non contenga il DNA di Deniz.

Quando Emir si accorgerà del furto telefonerà ad Asu e le ordinerà di comprare un nuovo ciuccio per sostituirlo prima che Kemal si rechi in ospedale. La sorella di Emir porterà a termine il suo piano. Il mattino successivo Kemal si avvierà verso la clinica, ignaro di stringere tra le mani un oggetto inutile. Prima di partire però chiederà a Zehir di controllare che nessuno lo segua: una mossa importante che gli permetterà di scoprire che Tufan lo starà pedinando.

A quel punto i due decideranno di cambiare il loro piano per recuperare il DNA di Deniz.

Anticipazioni Endless Love, Fehime va a trovare Zeynep

Fehime mostrerà di essere pronta a ignorare la presa di posizione del marito Huseyin, e deciderà di recarsi a trovare sua figlia Zeynep di nascosto. Quella che si troverà davanti sarà una scena che giustificherà appieno la sua preoccupazione di madre: Zeynep sarà sola, in una stanza d’albergo, in preda al pianto.

Nel vedere sua madre lì la ragazza penserà che possa esserci una speranza di riconciliazione con la sua famiglia, ma Fehime la spronerà piuttosto ad andare avanti da sola, senza l’aiuto di nessuno, nemmeno della sua famiglia.

Endless Love, cos’altro accadrà nella soap turca di Canale 5?

Ayhan entrerà in possesso di un documento che riporterà una presunta vendita conclusa con la Kozcuoglu Holding. L’uomo – con l’aiuto di Kemal – non tarderà ad accorgersi di essere finito in una trappola escogitata da Emir per danneggiare sia lui che Leyla.

Nel frattempo Kemal organizzerà un piano per introdursi a casa di Emir prima che Nihan parta con Deniz. Con l’aiuto di Zehir riuscirà ad attirare Emir in azienda e intrufolarsi nella casa, dove troverà il diario in cui Nihan avrà riportato ogni momento della vita della figlia. Leggendolo si commuoverà e al tempo stesso aumenterà il suo rancore nei confronti di Emir, che lo avrà privato di tanti attimi preziosi con sua figlia. Kemal giurerà a sé stesso di portare Deniz lontano da Kozcuoğlu.

Dove vedere Endless Love nella settimana 12-18 ottobre?

Le nuove puntate inedite di Endless Love potranno essere seguite nei giorni feriali dalle 14:11 alle 14:45 su Canale 5. Sabato 12 ottobre l’appuntamento con la dizi turca si allunga, e nel daytime pomeridiano vengono trasmessi tre episodi, che occupano lo slot orario dalle 14:43 alle 16:30 circa. L’appuntamento serale è fissato per giovedì 17 ottobre, con tre episodi inediti che prenderanno il via alle 21:30 e ci terranno compagnia fino a mezzanotte circa.