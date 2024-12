Torna l’appuntamento serale con Endless Love che – come di consuetudine – il giovedì raddoppia e va in onda sia in daytime che in prime time. Cosa accadrà nei due episodi che prenderanno il via alle 21:39 e ci terranno compagnia fino alle 23:28 circa su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Endless Love trame del 19 dicembre: Emir tiene Nihan segregata in casa

Abbiamo lasciato da poche ore Emir in difficoltà. Nella puntata in daytime di oggi – dopo che Zehir è riuscito a impossessarsi di alcuni documenti che potrebbero rendere più facile per Nihan ottenere il divorzio – Kozcuoğlu dovrà correre ai ripari.

I fans della dizi turca sanno ormai bene che le situazioni possono capovolgersi in un attimo, e il protagonista di turno può trovarsi in un momento da una posizione svantaggiata in una a suo vantaggio. Questo è proprio ciò che accadrà stasera, quando Emir riuscirà a chiudere in casa e tenere segregata la moglie.

Di ritorno dal matrimonio di Leyla e Hakan, la coppia avrà una discussione accesa, al termine della quale Kozcuoğlu comunicherà alla moglie che non potrà più uscire di casa.

Endless Love, trame serali 19 dicembre

Appena Kemal scoprirà che l’ex fidanzata sarà tenuta prigioniera dal marito, non perderà tempo e si recherà a casa di Emir per liberarla. Le cose però non andranno come Soydere aveva sperato, visto che l’uomo si troverà davanti il suo nemico armato. Emir non avrà il coraggio di sparare a Soydere, che però poco dopo sarà arrestato per violazione di proprietà e costretto a trascorrere un giorno dietro le sbarre.

L’indomani sarà liberato, e apparirà sempre più determinato a liberare Nihan.

Endless Love, finale di stasera 19 dicembre

Con l’aiuto di Zehir e Ayhan, Kemal riuscirà ad allontanare momentaneamente Emir dalla casa e portare Nihan in salvo. Nel frattempo Zeynep osserverà Emir mentre l’uomo vivrà un momento di dolcezza con la piccola Deniz, e lo implorerà di lasciare in pace il fratello e Nihan, che continueranno a essere innamorati.

Com’è facile immaginare l’uomo non ascolterà l’amante, e si dirà pronto a tutto pur di tenere legata a sé la moglie.