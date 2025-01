Cosa accadrà nelle ultime puntate Endless Love (Kara Sevda) in onda il 3 e il 4 febbraio 2025? Dopo la pausa del fine settimana, la soap turca tornerà su Canale 5 lunedì 3 in daytime, e con un doppio appuntamento martedì 4, quando oltre che nel pomeriggio si ripresenterà ai fans anche in prima serata per il gran finale.

Endless Love, trame del 3 febbraio 2025

Kemal Soydere – seppure a malincuore – decide di seguire il consiglio di Hakan e allontanarsi dal Paese e dalla sua famiglia per salvarsi.

Nel frattempo il medico del manicomio organizza la fuga di Asu e la fa rifugiare a casa sua. Tra i due ci sono momenti di passione, interrotti dal gesto della ragazza, che colpisce il medico con un disco da body building. Lasciata la casa del dottore, Asu si dirige da Emir. Lo trova in condizioni disperate a causa della ferita provocata dal proiettile di Hakan. Pur dolorante, Emir confessa alla sorella che il momento della vendetta è arrivato, e sarà Baran a realizzarla.

Endless Love, il finale: martedì 4 febbraio la soap raddoppia

L’amata dizi turca di Canale 5 sta per salutare i suoi fans, e martedì 4 febbraio in prima serata andrà in onda l’ultima puntata. Per l’occasione la soap raddoppia, e dopo l’appuntamento in daytime tornerà a tenerci compagnia anche nel serale. Come finisce?

Kemal, Nihan e Deniz raggiungono l’aeroporto scortati da Hakan e Adem, uno degli agenti. Quando i tre credono di essere ormai al sicuro, Nihan viene avvelenata e rapita da due uomini nel bagno dell’aeroporto.

Kemal a quel punto sospetta che ci sia una talpa tra gli uomini di Hakan, che avverte Emir dei loro spostamenti. Nel frattempo Kozcuoğlu è in un edificio abbandonato con Asu. Nihan viene condotta là da Baran, legata con una catena e sorvegliata da Asu.

Kemal scopre che la talpa è Adem, ma ormai è troppo tardi. L’agente riesce a rapire Zeynep con una scusa. Si tratta di uno stratagemma per rapire Ayhan e Zehir.

Emir – che a questo punto ha in ostaggio sia Nihan che Ayhan e Zehir – può finalmente andare a farsi medicare la ferita in ospedale. Kozcuoğlu sa che rischia l’arresto, ma sa anche di avere in mano tre persone che potranno garantirgli il lasciapassare.

Endless Love, spoiler finale: Zeynep rischia di compromettere tutto

Come aveva previsto Emir, Kemal è costretto ad aiutarlo a fuggire, e insieme si preparano a recarsi nel luogo dove Kozcuoğlu tiene Ayhan in ostaggio. L’intervento di Zeynep però rischia di rovinare tutto: la moglie di Emir appare sconvolta davanti all’uomo che ha amato e che non ha mai ricambiato il suo amore e gli punta contro una pistola. La sorella di Kemal sembra avere un solo desiderio, uccidere Emir, ma lui è il solo che potrebbe portare Soydere dai suoi cari.

Fortunatamente il piano di Zeynep fallisce, e i due uomini si dirigono verso il nascondiglio.

Finale Endless Love: Kemal muore e trascina Emir con sé

Hakan prova a seguirli, ma viene depistato. Mentre il commissario riceve una soffiata riguardo ad alcuni movimenti sospetti in una fabbrica abbandonata.

Emir lascia Kemal nel luogo in cui si trova Nihan, ma gli dice che avrà i minuti contati per salvarla. Quando tutto sembra ormai perduto, Emir ricompare e rimane vittima del suo stesso piano. Con una mossa sbagliata finisce per essere travolto da Kemal che lo trascina con sé in un finale esplosivo che segna la loro fine. Nihan è salva e libera dalla follia di Emir, ma non potrà mai più abbracciare Kemal.