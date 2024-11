Cosa ci attende negli episodi Endless Love (Kara Sevda) in onda dal 25 al 30 novembre? La serie tv turca – a partire da giovedì 21 novembre – torna a occupare il consueto slot pomeridiano di Canale 5, con episodi dal lunedì al venerdì alle 14:10, una maxi puntata il giovedì in prime time e una il sabato pomeriggio. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Endless Love: Asu offre una via d’uscita a Tarik

Le indagini di Kemal Soydere sulla morte di Ozan andranno avanti, e Tarik tremerà sempre di più all’idea di cosa dovrebbe affrontare qualora il fratello arrivasse a scoprire il suo coinvolgimento nella morte del cognato.

Per aiutare Zeynep, Tarik ha finito per mettersi nei guai. Tuttavia Asu gli suggerirà un modo per salvarsi, ovvero cercare di far incolpare Gürcan dell’omicidio. Incastrare l’uomo facendolo apparire come unico colpevole sembrerà a Tarik il solo modo per riuscire a tirare fuori dai guai sia sé stesso che la sorella Zeynep.

Tuttavia anche Kemal e Nihan saranno sulle tracce di Gürcan e – una volta scoperto l’indirizzo dell’uomo – non esiteranno a recarsi a casa sua. Tarik però li avrà preceduti e sarà riuscito a entrare all’interno dell’appartamento e prendere Gürcan in ostaggio dopo averlo imbavagliato.

Kemal e Nihan penseranno che l’uomo sia solo in casa e non voglia farli entrare e – insieme a Zehir – decideranno di forzare la porta e introdursi all’interno.

Kemal e Nihan nei guai nei prossimi episodi Endless Love

Soydere e Sezin pagheranno caro il loro gesto, visto che poco dopo essersi introdotti nell’appartamento verranno raggiunti dalla polizia e accusati di violazione di domicilio. Oltre a ciò la loro irruzione non avrà portato a niente, visto che si troveranno all’interno di una casa vuota.

Dove sarà finito Gürcan? In realtà l’uomo sarà stato portato via da Tarik poco prima dell’arrivo di Kemal e Nihan. Tarik lo terrà in ostaggio, lo avrà imbavagliato e portato in un bosco, e sarà sul punto di sparargli. Gürcan però riuscirà a scappare, dopo aver colpito il suo rapitore con un bastone.

SCOPRI TUTTE LE NOTIZIE SU ENDLESS LOVE

Endless Love, trame settimanali: Emir vuol vendicarsi di Asu

Nel frattempo Asu dovrà affrontare l’ira del fratello Emir. Kozcuoğlu – dopo aver scoperto che è stata la sorella a manomettere l’auto di Nihan – riuscirà a portarla con l’inganno in una vecchia fabbrica di scarpe. All’interno ci sarà una macchina mal funzionante con i freni rotti, ed Emir costringerà la sorella a mettersi al volante.

Emir cercherà in questo modo di vendicarsi per l’attentato a Nihan, ma il suo piano sarà interrotto da Mujigan, che giungerà accompagnata da Nihan. Le due donne cercheranno di persuadere Asu a consegnare al fratello tutte le prove che potrebbero incriminarlo e lui rivelerà alla madre che sarà stata Asu ad organizzare l’attentato a Nihan.

Quest’ultima sentirà tutto e correrà a informare Kemal di ciò che avrà fatto sua moglie.

Ayhan e Kemal nel frattempo riusciranno a rintracciare Gürcan e lo condurranno al magazzino di Ayhan. Qui cercheranno di fargli rivelare il nome della persona per la quale lavora, ma lui non dirà una parola neppure sotto la minaccia di terribili torture.

Endless Love, cos’altro accadrà nella soap turca?

Asu tornerà a casa e scoprirà così che Kemal sarà al corrente di ciò che lei avrà fatto a Nihan. Soydere le chiederà il divorzio, e a quel punto la donna si accorgerà che il marito non sarà solo. In casa ci sarà anche Nihan, e tra Asu e la coppia scoppierà un violento litigio.

Al termine della discussione Asu dirà di accettare il divorzio, e chiederà al marito di lasciarla a casa da sola per poter fare le valigie. Soydere si allontanerà con Nihan e i due riusciranno a intravedere Gürcan che, messo alle strette, finirà per rivelare chi gli avrà commissionato l’omicidio di Nihan.

I due torneranno nella casa l’indomani, ma di Asu non ci sarà traccia: al suo posto troveranno solo un letto con lenzuola insanguinate che accenderà nuovi interrogativi. Che fine avrà fatto Asu? All’arrivo delle autorità la situazione per la coppia si complicherà, visto che il commissario Mercan non escluderà l’ipotesi che Kemal e Nihan possano essere coinvolti nella sparizione di Asu.

Dove vedere Endless Love nella settimana dal 25 al 30 novembre

Le puntate inedite Endless Love potranno essere seguite in diretta su Canale 5:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45 circa

giovedì 28 novembre dalle 21:30 alle 23:30 circa

sabato 30 novembre dalle 14:40 alle 16:30 circa

Dopo la messa in onda gli episodi saranno resi disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.