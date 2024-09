Arrivano le anticipazioni della nuova puntata di Endless Love in onda stasera, venerdì 27 settembre 2024 su Canale 5. I tre episodi inediti in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset prenderanno il via alle ore 21:40 e ci terranno compagnia fino a mezzanotte circa. Ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento con l’amata soap turca Kara Sevda.

Anticipazioni Endless Love, trame serali del 27 settembre

Il padre di Emir tirerà fuori tutta la sua crudeltà nel primo appuntamento di stasera. Galip sarà intenzionato a mettere nei guai Kemal, e inscenerà il suo rapimento con l’intento di far cadere la colpa sul conto di Soydere. Dopo aver accettato di essere complice del figlio, Galip fingerà di essere stato rapito e si farà trovare da Kemal nel magazzino di Zehir, utilizzato come finta location dai sequestratori.

Nihan e Kemal si trovano in ospedale dove hanno accompagnato Asu dopo averla soccorsa. La moglie di Emir riceve una telefonata dal marito mentre si trova in clinica, ed è così costretta a rivelargli il nome della struttura in cui si trovano. Kozcuoğlu può così avvertire la polizia e far arrestare il suo nemico.

Endless Love, anticipazioni: Kemal fa un’importante rivelazione a Nihan

Kemal fa un’importante rivelazione a Nihan. Soydere le confessa che il suo sogno più grande era quello di poter fuggire via con lei e poter iniziare una nuova vita insieme, costruirsi una famiglia lontano da tutto questo. Nihan – sebbene colpita profondamente dalle sue parole – lo invita a riflettere sul sentimento forte che Asu prova per lui.

La situazione per Soydere sembra mettersi davvero male. La polizia sta arrivando e lui deve rispondere di un’accusa di sequestro di persona. Riuscirà a dimostrare la sua innocenza nel piano escogitato da Emir e suo padre proprio per farlo arrestare? Lo scopriremo negli episodi in onda domani, sabato 28 settembre, nel daytime di Canale 5.

Cambio programmazione Endless Love, dal 29 settembre

Una importante novità riguarderà la programmazione Mediaset del weekend e interesserà anche l’amata serie tv turca Endless Love. A partire da domenica 29 settembre infatti, le vicende dei Soykan non ci terranno più compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5. L’appuntamento domenicale con la soap viene cancellato per lasciare il posto ad Amici di Maria De Filippi. Li ritroveremo ad attenderci – come di consueto – lunedì 30 settembre.