Arrivano le anticipazioni della nuova puntata di Endless Love in onda stasera, venerdì 20 settembre 2024 su Canale 5. I tre episodi inediti in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset prenderanno il via alle ore 21:42 e ci terranno compagnia fino a mezzanotte circa. Ecco cosa vedremo nel nuovo appuntamento con l’amata soap turca Kara Sevda.

Endless Love, trame serali e anticipazioni del 20 settembre

Nihan non trova più il suo diario nel quale ha scritto che Kemal è il padre di Deniz e va nel panico. Chi ha preso quel prezioso oggetto dal cassetto? La giovane sembra non avere dubbi che sia stata Vildan, visto che le ha fatto molte domande sulla bambina.

La giovane affronta la madre, che sembra non avere problemi ad ammettere di essere stata lei. “Ho spedito il diario a Kemal” le dice. Davanti alla confessione della donna, Nihan rimane senza parole, e sua madre le rivela che ha fatto la cosa giusta e si dice convinta che Kemal – una volta saputa la verità – proteggerà Nihan e la piccola Deniz.

Poco dopo Vildan chiama Kemal e gli chiede se ha ricevuto il pacco. Davanti alla risposta negativa dell’uomo la donna chiede alla segretaria, che conferma di aver lasciato il pacchetto sulla scrivania di Kemal.

Endless Love, cos’altro accade stasera, venerdì 20 settembre?

L’indomani Nihan esce di casa molto presto, determinata a recuperare il suo taccuino prima che Kemal possa leggerlo. Sulla porta incontra Fehime che si è recata a casa sua per restituirle il diario. Scopriremo così che la madre di Soydere è perfettamente d’accordo con la ragazza nel tenere nascosta al figlio la paternità di Deniz.

Fehime chiede a Nihan di non rivelare mai a Kemal che Deniz è sua figlia, altrimenti la porterebbe via da lei. “Solo le madri possono capirsi” le dice. Poi prosegue “Tuo marito ha visto che ho messo il diario nella mia borsa e mi ha minacciato. Poi ha bruciato il nostro negozio”. Nihan si rende conto che il suo segreto dovrà rimanere tale per proteggere ognuno di loro. Le due donne concordano sul fatto che – se la verità dovesse venire a galla – Kozcuoğlu potrebbe diventare estremamente pericoloso.