La soap turca Endless Love (Kara Sevda) torna nel consueto appuntamento serale oggi – giovedì 24 ottobre – su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:38 e ci terranno compagnia fino alle 23:54 circa? Riflettori puntati su Emir, che riuscirà a “intercettare” la conversazione privata tra Nihan e Kemal grazie a un orsetto regalato alla moglie. All’interno del pelouche Kozcuoğlu avrà nascosto una videocamera.

Endless Love, trame serali del 24 ottobre

Dopo lunghi momenti di paura per la sorte di Nihan, la donna verrà finalmente dichiarata fuori pericolo e trasferita in reparto. Mentre lei sarà in ospedale, Emir cercherà disperatamente il diario segreto nel rifugio in montagna. Dopo aver messo a soqquadro la casa, riuscirà a trovarlo.

Leggendolo si renderà conto che la moglie lo ha scritto con l’intenzione di farlo leggere a Kemal, e si chiederà se ciò non sia già avvenuto. In preda alla rabbia Emir lascerà la baita portando con sé il diario di Nihan, e lungo la strada strapperà le pagine.

Emir furioso con Asu: anticipazioni Endless Love puntate serali

Kozcuoğlu si dirigerà a casa di Asu e aggredirà la sorella, accusandola di avergli mentito sulle vicende della notte dell’incidente. La giovane donna confesserà a quel punto che Kemal non si trovava in casa, ed Emir scatenerà su di lei tutta la sua rabbia.

Lo scontro tra i fratelli verrà interrotto da Kemal, che arriverà e – vedendo la moglie in difficoltà – deciderà di agire. Soydere affronterà Emir e cercherà di soffocarlo, mentre Asu lo supplicherà di lasciar andare suo fratello. Alla fine Kemal ascolterà le parole della moglie, e lo lascerà andare. Kozcuoğlu rifletterà sullo strano incidente accaduto a Nihan, e deciderà di far analizzare l’auto della moglie dai meccanici di sua fiducia.

Endless Love, spoiler 24 ottobre: Emir spia Kemal e Nihan

Ormai quasi sicuro che Kemal abbia letto il diario di Nihan, Emir deciderà di spiare le conversazioni tra i due. Per questo motivo si recherà in ospedale dalla moglie con un regalo: un pelouche nel quale avrà inserito una microcamera.

Subito dopo revocherà l’ordine ai suoi uomini di sorvegliare la stanza della moglie, così da consentire a Soydere di recarsi a trovarla. Già in passato l’uomo era comunque riuscito a intrufolarsi – mescolandosi agli infermieri – e in quell’occasione aveva assistito al “risveglio” di Nihan che però lo aveva respinto, ritenendolo responsabile del rapimento di Deniz.

Kemal non tarderà a tornare dalla sua amata, e in quell’occasione – ignari di essere spiati dal perfido Emir – l’ingegnere e la pittrice discuteranno su Deniz. Soydere si dirà disposto a far credere di non sapere la verità per evitare drammatiche conseguenze da parte di Emir.

Endless Love, il finale di stasera giovedì 24 ottobre

Mentre Emir ascolterà la conversazione tra Nihan e Kemal, l’avvocato dei Kozcuoğlu si recherà a casa di Leyla. La donna deciderà di vendere la sua casa a Emir, tenendo per sé le azioni che le permetteranno di sostenere Kemal all’interno dell’azienda. A quel punto Leyla chiederà alla zia di trasferirsi a vivere da lei insieme al marito, e Leyla accetterà.