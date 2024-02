Emma Marrone, insieme a Bresh, ha deciso di portare sul palco del Festival di Sanremo 2024 per la serata delle cover un medley dei successi di Tiziano Ferro. L’artista ha conquistato il pubblico in platea e quello a casa e ha ottenuto anche il ringraziamento, via social, di Tiziano Ferro. Vediamo cosa ha detto.

Emma Marrone canta i successi di Tiziano Ferro, lui ringrazia: “Spero di ricambiare“

Colleghi e amici. Emma Marrone per la serata della cover, in onda venerdì 9 febbraio su Rai1, ha scelto di esibirsi con alcuni dei successi di Tiziano Ferro. Il cantante non sta attraversando un momento felice, dopo il divorzio e la rottura con lo storico manager Fabrizio Giannini, dopo 23 anni di sodalizio. Ha infatti dichiarato di non ‘aver più luce‘ ed è ormai da mesi lontano dai palchi. Ci ha pensato quindi Emma Marrone a dargli una carezza a distanza, un gesto concreto che ha colpito nel profondo Tiziano Ferro.

Emma Marrone ha scelto di duettare con Bresh, autore dei singoli ‘No Problem‘, ‘Oblò‘ con Rkomi, ‘Team‘ e ‘Giran.’ Ma ciò che ha colpito Tiziano Ferro è stata la scelta di portare sul palco del teatro Ariston alcuni suoi brani di successo.

In alcune storie pubblicate sul suo profilo instagram, Tiziano Ferro ha ringraziato Emma Marrone e ha scritto: “Grazie amica cara. Ci sono le parole di conforto ma i Gesti carezzano il cuore. Spero di poter un giorno ricambiare“.

Le parole del cantante: “Uno dei gesti più belli che mi sono stati fatti nella vita“

In un altro video, il cantante ha voluto esprimere un grazie particolare a Emma: “Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppo amici che vi partecipano. Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei andato volentieri a cantare con uno di loro. Ci sono amici che conoscete e sapete che io amo, da Giuliano, Angelina, Alessandra, Emma, Fiorella. Ho detto a tutti: vi siete messi d’accordi per mandare in crisi il mio cervello perché avrei voluto fare duetti con tutti loro.

Però il mio abbraccio va in particolare a Emma. Io non faccio favoritismo ma il suo gesto per me è epocale, il fatto di evocare la mia musica durante Sanremo in un periodo nel quale sono completamente in ritirata è stato uno dei gesti più belli che mi siano stati fatti nella vita. E non sto esagerando. Grazie Emma e grazie Bresh, siete troppo. In bocca al lupo a tutti gli amici”.