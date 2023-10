Emma Marrone a distanza di quattro anni dalla sua ultima fatica discografica è tornata con un nuovo album, Souvenir, che al suo interno contiene tra gli altri il singolo Iniziamo dalla fine, un brano che segna un punto di ripartenza, per una delle artiste italiane più apprezzate. Noi di SuperGuidaTv incontriamo Emma Marrone nello store di Mondadori, in Piazza Duomo a Milano, dove la cantante incontra i suoi tantissimi fan. Giovanissimi e non solo, in fila ad attendere la loro artista preferita, che si concede a tutti, che sia un autografo, un selfie o una semplice stretta di mano per complimentarsi con lei. Genitori che accompagnano i figli contenti di realizzare il sogno di incontrare Emma Marrone.

Emma piace, e questo è una dato di fatto. Piace perchè nonostante tutto: fama, successo e carriera straordinaria, Emma è comunque rimasta la ragazza che abbiamo conosciuto un po’ di anni fa quando per la prima volta è apparsa in tv ad Amici di Maria De Filippi con la voglia di realizzare il suo sogno. Emma è tornata, dopo un periodo difficile, e lo ha fatto a modo suo, con la sua musica, quella che quando la senti ti entra dentro e ti regala brividi di emozioni che non riesci a controllare.

Durante la nostra intervista, chiediamo a Emma quali sono state le emozioni che hanno accompagnato la realizzazione di questo progetto discografico. Con lei abbiamo parlato di musica in generale, ma anche di tv, vista anche la sua carriera televisiva e non solo discografica, abbiamo poi parlato di Sanremo 2024, ma anche degli attacchi sui social da parte degli haters.

Subito dopo l’intervista, succede qualcosa che emoziona la cantante e tutti i presenti: la cantante riceve la notizia che l’album Souvenir ha debuttato a sorpresa alla prima posizione della classifica FIMI. Emma scoppia in lacrime dalla gioia.

Emma Marrone, intervista alla cantante

Emma torni con il singolo INIZIAMO DALLA FINE e l’album SOUVENIR che in un certo modo rappresentano una ripartenza: quali emozioni hanno accompagnato questo progetto, e cosa hai voluto raccontare?

“Ho voluto raccontare totalmente me stessa, in particolare l’ultimo anno della mia vita e una serie di pensieri che ho fatto e che non ho avuto paura di raccontare anche agli altri, di condividere con gli altri, perchè fondamentalmente ci si ritrova tutti nelle canzoni. Le emozioni che hanno accompagnato questo disco sono incredibili, enormi, non scontate per niente. Ovviamente mi aspettavo delle cose belle, la realtà ha superato tutte le mie aspettative per questo album”.

Grande protagonista della musica: c’è qualcosa che manca nella nella musica italiana e che invece hai avuto modo di apprezzare all’estero?

“Credo che noi in Italia abbiamo una grandissima cultura musicale molto variegata, e questo fa bene a tutti gli artisti perchè siamo ricchi di tante influenze, di tanti melting pot culturali, ed è bello vedere magari quando gli artisti, che a livello stilistico sembrano distanti, invece collaborare insieme. Io credo che alla musica italiana non manchi proprio niente, anzi!”

Non solo musica nella tua carriera, ma anche tv e cinema. C’è un format tv che vorresti condurre oppure magari tornare ad Amici come giudice?

“Non saprei, sono una che non programma mai, non progetta mai, quindi se dovessero arrivare delle cose che ritengo magari vicine alla mia personalità e che mi possano dare qualche insegnamento in più, perché no. Al momento sono concentrata sulla musica”.

È partito il toto Sanremo 2024, ti piacerebbe tornare su quel palco in gara?

“Al momento non ci sto pensando, è appena uscito un album, sarò in tour fino a fine dicembre. Sono totalmente immersa in questi programmi che sono tanti”.

Di recente è stato pubblicato un video dove acquistavi dei CD. E gli haters non hanno fatto mancare i loro commenti. In un altro video spieghi che volevi acquistare il CD a chi non poteva acquistarlo. Ti sei data una spiegazione del perché la gente è così cattiva sui social? Tu sei stata diverse volte vittima di questi attacchi, ricordo quando ti è stato augurato qualcosa di terribile.

“Io non parlo più degli haters. Di quello che pensano gli haters non me ne frega assolutamente nulla. Preferisco parlare con le persone che mi voglio bene. Sì, ho fatto questo gesto carino perchè ci sono tanti ragazzi che magari avevano pagato il treno per venire a salutarmi e quindi non avevano i soldi per prendere il disco. A me di queste cose non me ne frega niente. Sono cose che per me hanno molto valore, perchè anche io sono stata molo giovane e anche io non venivo magari da una famiglia ricchissima. Mi ha fatto piacere poter regalare il mio disco a chi non poteva permetterselo. Credo che sia un gesto molto carino, i miei follower hanno apprezzato molto e quindi delle persone cattive non me ne frega un caz*o”.

Intervista Video ad Emma Marrone