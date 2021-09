Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Perché si parla ancora di loro? Ebbene qualcuno sui social ha domandato alla cantate se avesse perdonato Belen, rivale in amore. La Marrone ha dato una risposta epica sottolineando ancora una volta di non aver alcun problema con la showgirl. Ecco cosa è accaduto.

Emma Marrone ha perdonato Belen Rodriguez? Fatti e antefatti

Emma Marrone ha perdonato Belen Rodriguez per averle portato via Stefano De Martino? Certo che sì. Perché però doveva perdonarla? Andiamo con ordine e ripercorriamo un po’ quanto accaduto in passato.

Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati entrambi concorrenti di Amici 9. Ad onor di cronaca la cantante ha vinto il talent di Maria De Filippi il 28 marzo 2010. Proprio durante il programma è nata una bellissima storia d’amore fra Emma e Stefano. Storia che è poi proseguita anche dopo il talent.

Non sono mancati però gli alti e bassi. In primis c’è stata Giulia Pauselli. Conosciuta da Stefano sempre all’interno del talent proprio mentre era ballerino professionista. La cosa è durata pochissimo. Ma all’epoca la notizia fece molto scalpore. Emma e Stefano sono poi tornati insieme. La relazione è durata molto poco.

Sempre nel talent di Canale 5, infatti, il ballerino ha incontrato Belen Rodriguez e se ne è follemente innamorato. Proprio durante la fase Serale del talent il gossip è letteralmente esploso.

Belen e Stefano sembrano diventati i moderni Giulietta e Romeo. Il loro amore li portava ad avvicinarsi sempre di più, ma quasi nessuno voleva vederli davvero insieme. E’ oltretutto rimasta negli annali l’interpretazione di Emma Marrone, sul palco di Amici, della canzone Bella senz’anima. Molti hanno creduto che, mentre la interpretava, Emma stesse pensando a Belen visto che il gossip era ancora molto caldo e la ferita, forse, ancora aperta.

Poi? Beh quello che è successo dopo lo sappiamo tutti. Belen e Stefano si sono sposati e hanno avuto il piccolo Santiago. La loro storia sembrava una vera favola fino a quando il matrimonio non è naufragato. I due hanno incontrato e frequentato diverse persone, ma alla fine sono tornati insieme, seppur per breve tempo. Le cose non sono riuscite a funzionare nemmeno al secondo tentativo. Matrimonio finito definitivamente. Da un lato, oggi, Stefano De Martino pare single e felice. Dall’altro Belen, invece, si è innamorata di Antonino. Dalla loro unione è nata Luna Marie.

Nel frattempo Belen ha continuato a scherzare in tv sulle sue corna e sul fatto di essere ancora single. Basti vedere il siparietto con Geppi Cucciari o una delle ultime interviste a Verissimo. Stefano De Martino ha fatto altrettanto. Nell’ultimo Serale di Amici ha mostrato grande auto-ironia rispondendo a Pio & Amedeo. Nonostante tutto ciò c’è una parte di fan che ha continuato e continua tutt’oggi a sperare che Emma e Stefano possano tornare insieme.

Emma Marrone Instagram: la risposta epica su Belen Rodriguez

Qualche sera fa Emma Marrone su Instagram ha risposto del tutto naturalmente ad una domanda riguardante il passato e il triangolo amoroso che la vedeva protagonista con Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La cantante ha detto: “Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì”, ed aggiunto: “Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male”.

Che fosse tutto risolto fra Emma Marrone e Belen Rodriguez i telespettatori di Tu si que vales lo sapevano già. In una delle vecchie puntate, infatti, le due si abbracciarono spontaneamente dimostrando a tutti di non aver alcun rancore.