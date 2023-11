Emma Marrone debutta in tour con un concerto da definire assolutamente “Potente”, c’è tutto: la passione, la politica, il punk e tutto quello che in questi anni Emma ha mostrato di se. Non manca la Emma malinconica, quella che ha dovuto rialzarsi sulle sue gambe senza più quel sostegno che per anni è stato al suo fianco fisicamente, mentalmente e artisticamente, anche se la sua presenza l’abbiamo avvertita tutti, Emma in primis.

Emma Marrone allo storico Vox Club: alla data zero del tour ricordando il suo papà

Frammenti di storia musicale che Emma Marrone ripercorre alternandoli a inediti dell’ultimo album Souvenir. L’artista è avvolta in un abbraccio passionale da parte del suo pubblico, nello storico Vox Club di Nonantola, gremito di persone, e che è stato ribattezzato per l’occasione Souvenir in da Club. Quella di ieri è la data zero del viaggio dell’artista salentina in un ambiente, che come voleva lei, concede la possibilità del contatto ravvicinato col pubblico. Sul palco con Emma ci sono Federica Ferracuti (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Rufio Raffaele Littorio (chitarrista)

Il concerto si apre con la scritta “Io non sono la migliore io sono Emma” che è già un elemento distintivo della sua personalità come lei stessa spiega, una volta scesa dal palco, durante una chiacchiera per brindare con i giornalisti e gli amici presenti: “Quel che conta nella vita, nel periodo delle lotte tra fandom per vedere chi è più brava, è essere se stessi”.

Un concerto che è una forza dall’inizio alla fine, senza mai perdere ritmo, il pubblico rapito dall’artista e dalla sua voce. Padrona del palco, Emma appare sexy e sicura di se.

Cessate il fuoco

Sentimenti e parole che toccano temi importanti, come il suo cessate il fuoco: “Mi dissocio da un Paese che non si è espresso bene, le guerre servono ad arricchire i potenti della terra che neanche li vediamo perché quelli che appaiono sono dei fantocci. Oggi rivendico questo con la medesima convinzione con la quale anni fa dissi aprite i porti. Sempre mi sono esposta e sono contenta di averlo fatto. Davanti a certe immagini non riesco a essere indifferente. Serve una mano sulla coscienza, se ce la abbiamo”.

Sui concerti che verranno Emma dichiara: “Occorre una formazione fisica e mentale per affrontare il pubblico in un club, è un face to face…o reggi o non reggi. Mi sono stupita di come cantassero forte i pezzi di Souvenir, un disco uscito da poco. Ho scelto di farlo tutto perché va bene i singoli ma gli album sono storie da raccontare. Oggi posso dirvi che senza Fortuna non ci sarebbe stato Souvenir. E a chi dice che i brani non sono tanti, replico che non mi piacciono pezzi riempitivi, la mia politica è less is more. Arrivo da una vita nei club, anzi dei pub, li ho frequentati molto nella mia vita da non famosa. Sono qui perché non mi scordo da dove arrivo e perché qui si misura il rapporto diretto col pubblico. Io voglio restare nella storia della musica e non voglio più sentire dire il posto piccolo è inadeguatezza. Io ho bisogno di sognare qui, il rock è una attitudine e sono la più punk rock grunge d’Italia”.

Emma Marrone ricorda il suo papà

Emma sl palco si commuove ricordando suo papà, mancato poco più di un anno fa: “Mi manca il mio supereroe, io ho fatto quello che ho potuto con quello che avevo. Tante persone hanno perso il loro punto di riferimento e io salgo sul palco anche per loro”.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

1. “Iniziamo dalla Fine” (da “Souvenir”, 2023)

2. “Sbagliata Ascendente Leone” (colonna sonora del docufilm “Sbagliata Ascendente Leone”, 2022)

3. “Capelli Corti” (da “Souvenir”, 2023)

4. “Carne viva” (da “Souvenir”, 2023)

5. “Latina” (da “Fortuna”, 2019)

6. “Indaco” (da “Souvenir”, 2023)

7. “Mezzo mondo” (da “Souvenir”, 2023)

8. MEDLEY: “Io sono bella” (da “Fortuna”, 2019) – “Dimentico tutto” (da “Schiena”, 2013) – “Amami” (da “Schiena”, 2013)

9. MEDLEY: “Ogni volta è così” (febbraio 2022) – “In ogni angolo di me” (da “Schiena”, 2013) – “Non è l’inferno” (da “Sarò Libera – Sanremo Edition”, 2012)

10. “Intervallo” (da “Souvenir”, 2023)

11. “Amore cane” feat Lazza (da “Souvenir”, 2023)

12. MEDLEY: “Alibi” (da “Fortuna”, 2019) – “L’amore non mi basta” (da “Schiena”, 2013) – “Occhi profondi” (da “Adesso”, 2015)

13. MEDLEY: “Fortuna” (da “Fortuna”, 2019) – “La mia città” (da “Schiena”, 2013) – “Cercavo amore” (da “Sarò Libera”, 2011)

14. “Taxi sulla luna” con Tony Effe (da “Souvenir”, 2023)

15. “Sentimentale” (da “Souvenir”, 2023)