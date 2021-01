Per la prima volta insieme, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le due cantanti salentine che hanno vinto entrambe il Talent Amici di Maria De Filippi, incidono un brano che si intitola “Pezzo di cuore”.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso per la prima volta insieme in sala di registrazione, per il singolo Pezzo Di Cuore

L’annuncio è arrivato online, sui rispettivi social delle cantanti che in dieci anni non hanno mai pubblicato un disco assieme, nonostante le molteplici collaborazioni che le hanno viste assieme sul palco duettare.

“Pezzo di cuore”, il primo singolo delle due artiste in uscita il 15 gennaio 2021

Pezzo di Cuore uscirà il prossimo 15 gennaio 2021 con un testo che sembra parlare di loro: dieci anni di amicizia e di musica, nonostante molti all’inizio della loro carriera li davano come rivali. Nulla di vero ovviamente, le due artiste si sono sempre stimate e ci sono state sempre l’una per l’altra.

Il loro rapporto d’amicizia non è stato dato in pasto alle telecamere né hanno prestato il fianco al gossip, e questo brano arriva dopo dieci anni di amicizia tra due persone completamente diverse. “Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele, una passione in comune, la musica”.

Questo è quello che ha scritto online Emma Marrone, pubblicando un’immagine in bianco e nero, di sé abbracciata all’amica e collega.

“Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui, insieme. Pezzo di cuore è la nostra canzone, la vostra canzone”.

Alessandra Amoroso e Emma Marrone insieme per la prima volta con il brano Pezzo di Cuore

Anche Alessandra Amoroso sui social ha parlato di questa nuova collaborazione con l’amica e collega Emma Marrone:

“Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere e far comprendere: la musica. Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava. Grazie mio pezzo di cuore, inizia la nostra avventura”.

L’uscita del disco è fissata per il 15 gennaio 2021 ed Emma anticipa dal proprio profilo Instagram: “Il disco è il risultato dell’unione di due mondi, per crearne uno nuovo, dove c’è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione”.

Le collaborazioni e i duetti di Emma Marrone e Alessandra Amoroso prima dell’incisione del nuovo singolo, Pezzo di Cuore

Le due artiste hanno duettato e calcato lo stesso palco molte volte assieme: