Andrà in onda questa sera, mercoledì 19 ottobre, in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata di “Emigratis – La resa dei conti”. “Bufalone” e “Messicano, alias Pio e Amedeo per l’ultima puntata hanno riservato una sorpresa per i tanti telespettatori. Ma andiamo a scoprire insieme quali saranno gli ospiti dell’ultima puntata di “Emigratis – La resa dei conti”.

“Emigratis – La resa dei conti”, Pio e Amedeo stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata | 19 ottobre

Mercoledì 19 ottobre, in prima serata su Canale 5, va in onda l’ultimo appuntamento con “Emigratis – La resa dei conti”. Nella quarta puntata “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico foggiano da Los Angeles si sposteranno nella città che non dorme mai: Las Vegas. I due protagonisti avranno modo di incontrare la grande leggenda mondiale della boxe: il campione Mike Tyson.

Mike Tyson e gli altri ospiti dell’ultima puntata

Oltre al campione Mike Tyson, durante l’ultima puntata in onda questa sera, Pio e Amedeo incontreranno anche la showgirl Elisabetta Canalis, Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriana e il pilota di Formula 1 Felipe Massa.

“Emigratis – La resa dei conti”: Pio e Amedeo ecosostenibili a modo loro

“Emigratis – La resa dei conti”, sviluppa un’idea sperimentata qualche anno fa da Pio e Amedeo all’interno dello show di Italia 1 “Le Iene”. I due comici mettono in scena le vacanze – ogni volta in luoghi diversi, spesso all’estero – di due ipotetici cafoni in cerca di divertimenti e soggiorni a scrocco di vip e personaggi noti del mondo della tv, dello sport, della musica e dell’imprenditoria.

Il programma ha avuto tre precedenti stagioni, andata in onda su Italia 1 dal 2016 al 2018. Quest’anno è approdato su Canale 5, mantenendo sostanzialmente immutata la sua formula. La nuova stagione ha come sottotitolo “La resa dei conti” e vede Pio e Amedeo ad essere “ecosostenibili a modo loro”, vogliosi di accumulare denaro per salvaguardare il mondo. La voce narrante, con funzione di coscienza dei due protagonisti, è quella inconfondibile di Francesco Pannofino.