Grande attesa per gli Mtv EMA 2024 che vedranno esibirsi sul palco diversi artisti internazionali. Tra le nomination ci sono anche alcuni cantanti italiani che provano a vincere il prestigioso riconoscimento. Vediamo insieme quando andrà in onda e dove vederlo.

EMA 2024: dove vedere l’evento in tv e nomination italiane

Il meglio della musica di tutto il mondo è pronto a esibirsi agli Mtv EMA 2024. L’evento si terrà domenica 10 novembre 2024 in diretta dal Co-op Live di Machester con Rita Ora alla conduzione. A consegnare i premi saranno il frontman dei Bush Gavin Rossdale e gli attori Aaron Taylor-Johnson, Jodie Turner-Smith e Lucien Laviscount.

Regina indiscussa delle nomination (ben 7 tra cui Best Artist e Best Video) è Taylor Swift. Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX e Sabrina Carpenter, seguono con cinque nomination. Tra gli altri candidati ci sono anche Beyoncé, Ayra Starr, Kendrick Lamar, Lisa e Chapell Roan. Per la categoria “Best Italian Act”, si contendono il premio Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Mahmood e i The Kolors.

Ma dove vedere gli MTV EMAs 2024 in tv e in streaming? Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta in più di 150 paesi. In Italia, andrà in onda in lingua originale a partire dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW). Sarà possibile vederlo anche su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Inoltre lo show sarà trasmesso in diretta anche su Pluto TV canale VH1+ Music Legends e prossimamente su Paramount+.

Gli EMAs 2024 andranno anche in replica su Mtv dalle 23 di domenica 10 novembre e con il commento italiano lunedì 11 novembre alle 10.50, 15.15, 19.20 e 23.50, e martedì 12 novembre alle ore 7.00.

Gli artisti internazionali che si esibiranno

Tantissimi gli artisti che si esibiranno sul palco. Al momento sono stati annunciati: Benson Boone (autore di a “Beautiful Things”, canzone più ascoltata al mondo nel 2024), RAYE, Shawn Mendes, Teddy Swims e i The Warning.